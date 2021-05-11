В Казахстане снова начнут выявлять людей без гражданства

Власти ищут людей без гражданства, чтобы облегчить им жизнь, особенно в посткарантинное время. В Казахстане за полгода выявили более 4 тыс. лиц без гражданства, передает Liter.kz.



По словам официального представителя МВД Нурдильды Ораз, продолжается широкомасштабная идентификационная кампания по выявлению лиц без гражданства и их документированию. Кампания стартовала в октябре 2020 года.



Представитель ведомства добавил, за полгода удалось выявить более половины от выявленных за предыдущие шесть лет лиц.



Ораз добавил, коронавирус усилил трудности, с которыми сталкиваются лица без гражданства. Из-за этого многие из них не охвачены основными услугами в области здравоохранения и социальной защиты.