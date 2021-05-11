Мать погибшей в Грузии казахстанки сделала заявление

Мать погибшей в Грузии казахстанки Айсулу Айтпаева рассказала грузинским журналистам некоторые подробности о смерти ее дочери, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщила женщина, последний раз она разговаривала с дочерью, Асель Айтпаевой, за два часа до ее смерти. По словам матери, дочь просила ее приехать в гости. После того как Айсулу узнала о смерти дочери, она вылетела в Грузию на опознание.
"День был для меня тяжелым: я все же ездила на опознание своего ребенка. Да, действительно, это она. Я все равно придерживаюсь версии, что ее убили. Я отталкиваюсь от аудиозвонка, в котором все есть. Это не самоубийство. Мне также сказали, что соседи сняли на видео момент, когда Асель сбрасывали (из окна - примечание автора). Если этот человек есть, я прошу его подойти в полицейский участок. Сегодня вечером я увожу тело дочери в Казахстан", - рассказала Айсулу Айтпаева.
Она сообщила, что подозревает в убийстве своей дочери нескольких мужчин. Мать погибшей отметила, что один из них уже успел уехать в Казахстан. В этой связи она просит власти двух стран помочь депортировать подозреваемого в Грузию.
Похороны Асель Айтпаевой, как сообщили родственники, состоятся 13 мая в поселке Кабанбай батыра близ Нур-Султана.
Напомним, Асель Айтпаева погибла в Грузии при невыясненных обстоятельствах. По данным МИД, она выпала из окна на 9-м этаже в Тбилиси. Перед смертью она успела отправить подруге аудиосообщение, в котором слышно, как некий мужчина угрожает ей расправой.
Позже прокуратура Грузии заявила, что перед смертью девушка была изнасилована. Подозреваемого в преступлении - Бесика Тордуа - задержали на следующий день. Если его вина будет доказана, ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.
Между тем грузинские СМИ распространили фото подозреваемого в изнасиловании и доведении до самоубийства казахстанки. Он заключен под стражу до начала суда. Предварительное слушание по делу состоится 23 июня.
По данным СМИ, погибшая девушка приехала в Грузию на работу в апреле. Сначала она жила в городе Рустави у родственников, а две недели назад переехала в Тбилиси.
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