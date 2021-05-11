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"Дети прыгают из окон". Появились видео нападения на школу в Казани

Просмотров:1200 Опубликовано: Сегодня, 13:07
"Дети прыгают из окон". Появились видео нападения на школу в Казани
Фото:t.me/Eduvtatarstan
В Сети появились кадры вооруженного нападения на школу в столице Татарстана, передает Tengrinews.kz.

Telegram-канал Baza опубликовал кадры очевидцев, на которых видно, что дети выпрыгивали из окон третьего этажа. Также слышны звуки стрельбы.

Внимание! Впечатлительным рекомендуется отказаться от просмотра.




РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

По данным из соцсетей, количество пострадавших детей выросло до 12. Из них четверо в реанимации, у всех огнестрельные ранения.

Судя по другому видео, нападавших на гимназию было двое. Одного из них задержали у выхода из учебного заведения.

Внимание! Ненормативная лексика!




По данным РИА Новости, число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до девяти человек, еще четверо получили ранения.

Ранее сообщалось о шести погибших учениках и одном учителе и задержании подростка, предположительно, устроившего стрельбу.


Источник: Tengrinews.kz
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