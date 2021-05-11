Нападение на школу в Казани: Второго стрелка ликвидировали

В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, передает ИА «NewTimes.kz».



Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах региона.



Ранее сообщалось о шести, потом — о девяти жертвах. Как стало известно, двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.



При этом президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о семи умерших — четырех мальчиках и трех девочках, все — ученики восьмого класса.



Госпитализированы, по его словам, 16 человек — двенадцать детей и четверо взрослых.



Собственный источник рассказал телеканалу 360 о том, что нападения произошло во время урока, а дети получили сигнал укрыться и лечь на пол. При этом в школе уже были слышны грохот и стрельба. В эвакуации ученикам и преподавательскому составу помогли спасатели и ОМОН.



По данным телеканала, среди погибших – учительница начального класса. По неподтвержденной информации, ее убили на глазах первоклашек.



Напомним, неизвестные открыли огонь в школе №175 на улице Джаудата Файзи, 8.



По предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второго ликвидировали.



С эвакуированными детьми работают психологи, организована горячая линия.

На место происшествия направили 21 бригаду скорой. Туда также выехали президент Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.



Возбуждено уголовное дело. В здании продолжаются оперативные действия.



В городе ввели режим контртеррористической операции. Во всех учебных заведениях усилили меры безопасности.



СМИ сообщили, что один из стрелявших – выпускник этой школы. До нападения учился в колледже по IT-специальности. Его отец заявил, что парень не относит себя к религиям и никогда не высказывал плохих мыслей.



Как пишет sputnik.kz президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что одному из стрелявших 19 лет. На него было зарегистрировано оружие.



Также сообщается, что задержан 41-летний мужчина. Его подозревают в пособничестве стрелкам.