Нападение на школу в Казани: Второго стрелка ликвидировали

В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, передает ИА «NewTimes.kz».
Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось о шести, потом — о девяти жертвах. Как стало известно, двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.
При этом президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о семи умерших — четырех мальчиках и трех девочках, все — ученики восьмого класса.
Госпитализированы, по его словам, 16 человек — двенадцать детей и четверо взрослых.
Собственный источник рассказал телеканалу 360 о том, что нападения произошло во время урока, а дети получили сигнал укрыться и лечь на пол. При этом в школе уже были слышны грохот и стрельба. В эвакуации ученикам и преподавательскому составу помогли спасатели и ОМОН.
По данным телеканала, среди погибших – учительница начального класса. По неподтвержденной информации, ее убили на глазах первоклашек.
Напомним, неизвестные открыли огонь в школе №175 на улице Джаудата Файзи, 8.
По предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второго ликвидировали.
С эвакуированными детьми работают психологи, организована горячая линия. На место происшествия направили 21 бригаду скорой. Туда также выехали президент Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.
Возбуждено уголовное дело. В здании продолжаются оперативные действия.
В городе ввели режим контртеррористической операции. Во всех учебных заведениях усилили меры безопасности.
СМИ сообщили, что один из стрелявших – выпускник этой школы. До нападения учился в колледже по IT-специальности. Его отец заявил, что парень не относит себя к религиям и никогда не высказывал плохих мыслей.
Как пишет sputnik.kz президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что одному из стрелявших 19 лет. На него было зарегистрировано оружие.
Также сообщается, что задержан 41-летний мужчина. Его подозревают в пособничестве стрелкам.
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