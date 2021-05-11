Запрет на въезд по 72-часовому безвизу продлили до конца 2021 года в Казахстане

Астана. 11 мая. КазТАГ – Запрет на въезд иммигрантов и пребывание по 72-часовому безвизовому режиму продлили до конца 2021 года в Казахстане, передает корреспондент агентства.



«Приостановить до 23.59 31 декабря 2021 года действие пункта 17 правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года №148». – говорится в представленном во вторник постановлении правительства.



Отметим, что срок предыдущего запрета, установленного в ноябре 2020 года, истек 1 мая.