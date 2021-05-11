Опубликованы первые слова с допроса напавшего на школу в Казани

Напавший на гимназию №175 на улице Файзи в Казани 19-летний Ильназ Галявиев дал первые показания на допросе после происшествия в образовательном учреждении. Слова задержанного приводит издание Baza.



Галявиев рассказал, что осознал себя богом около двух месяцев назад. «А летом у меня начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть», — сказал он.



Задержанный также заявил, что провозгласив себя богом, рассказал об этом матери, при этом в разговоре со следователями он отмечает, что не имеет родителей. «Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я ее на "вы" просто называю. Она мне не мать. У меня нету родителей, я вас всех ненавижу. У меня нету матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нету ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл», — заключил Галявиев.



ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани утром, 11 мая. Сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей: они зашли в учебное заведение с оружием и начали стрелять. При этом Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг информацию о двух участниках вооруженного нападения на школу.



По последним данным, в ходе стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек.



12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родителям погибших детей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства также дал ряд поручений после ЧП.