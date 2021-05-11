Айт намаз в Казахстане проведут во дворах мечетей – ДУМК озвучило правила

НУР-СУЛТАН, 11 мая — Sputnik. Духовное управление мусульман Казахстана сделало заявление касательно празднования Ораза айта в 2021 году.
В 2021 году Айт намаз будет проводиться во дворах мечетей с соблюдением санитарных норм, сообщили в ДУМК.
"С радостью сообщаем о том, что Айт намаз будет проводиться во дворах мечетей (согласно постановлениям местных главных санитарных врачей)", - говорится в заявлении.
Мусульмане должны соблюдать санитарные нормы:
- надеть маску; - совершить омовение дома; - не пожимать друг другу руки после намаза; - разойтись по домам после намаза; - не приводить на намаз, который читается с общиной, не достигших совершеннолетия по шариату (балигат); - присутствие больных и женщин не рекомендуется.
Верующих просят отнестись с пониманием к ограничениям.
В 2020 году Айт намаз не проводился в мечетях Казахстана из-за распространения пандемии коронавируса.
Ораза айт – праздник по окончании священного месяца Рамазан. В этот день, по шариату, мусульмане обязаны совершать Айт намаз с общиной. По мазхабу имама Абу Ханифы, совершать праздничный Айт намаз одному дома не допускается. При этом в день Ораза айта можно помолиться дома и совершить дополнительный намаз после того, как взошло солнце.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.