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Айт намаз в Казахстане проведут во дворах мечетей – ДУМК озвучило правила

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:42
Айт намаз в Казахстане проведут во дворах мечетей – ДУМК озвучило правила
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 11 мая — Sputnik. Духовное управление мусульман Казахстана сделало заявление касательно празднования Ораза айта в 2021 году.

В 2021 году Айт намаз будет проводиться во дворах мечетей с соблюдением санитарных норм, сообщили в ДУМК.

"С радостью сообщаем о том, что Айт намаз будет проводиться во дворах мечетей (согласно постановлениям местных главных санитарных врачей)", - говорится в заявлении.

Мусульмане должны соблюдать санитарные нормы:

- надеть маску;
- совершить омовение дома;
- не пожимать друг другу руки после намаза;
- разойтись по домам после намаза;
- не приводить на намаз, который читается с общиной, не достигших совершеннолетия по шариату (балигат);
- присутствие больных и женщин не рекомендуется.

Верующих просят отнестись с пониманием к ограничениям.

В 2020 году Айт намаз не проводился в мечетях Казахстана из-за распространения пандемии коронавируса.

Ораза айт – праздник по окончании священного месяца Рамазан. В этот день, по шариату, мусульмане обязаны совершать Айт намаз с общиной. По мазхабу имама Абу Ханифы, совершать праздничный Айт намаз одному дома не допускается. При этом в день Ораза айта можно помолиться дома и совершить дополнительный намаз после того, как взошло солнце.


Источник: sputniknews.kz
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