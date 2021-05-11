Айт намаз в Казахстане проведут во дворах мечетей – ДУМК озвучило правила

НУР-СУЛТАН, 11 мая — Sputnik. Духовное управление мусульман Казахстана сделало заявление касательно празднования Ораза айта в 2021 году.



В 2021 году Айт намаз будет проводиться во дворах мечетей с соблюдением санитарных норм, сообщили в ДУМК.



"С радостью сообщаем о том, что Айт намаз будет проводиться во дворах мечетей (согласно постановлениям местных главных санитарных врачей)", - говорится в заявлении.



Мусульмане должны соблюдать санитарные нормы:



- надеть маску;

- совершить омовение дома;

- не пожимать друг другу руки после намаза;

- разойтись по домам после намаза;

- не приводить на намаз, который читается с общиной, не достигших совершеннолетия по шариату (балигат);

- присутствие больных и женщин не рекомендуется.



Верующих просят отнестись с пониманием к ограничениям.



В 2020 году Айт намаз не проводился в мечетях Казахстана из-за распространения пандемии коронавируса.



Ораза айт – праздник по окончании священного месяца Рамазан. В этот день, по шариату, мусульмане обязаны совершать Айт намаз с общиной. По мазхабу имама Абу Ханифы, совершать праздничный Айт намаз одному дома не допускается. При этом в день Ораза айта можно помолиться дома и совершить дополнительный намаз после того, как взошло солнце.