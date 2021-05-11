Почему брать телефон в туалет – плохая идея

Признаемся, мы все иногда это делаем – «зависаем» в туалете со смартфоном. И это может быть опасно, предупреждает читателей Hi-Tech Mail.ru.
Проктологи предупреждают, что сидеть на унитазе больше 10-15 минут опасно для здоровья. В противном случае в будущем вас может замучить геморрой.
Проблема в том, что люди, которые сидят на унитазе с телефоном в руках, проводят в туалете гораздо больше 10-15 минут. А в это время мышцы таза испытывают огромное напряжение и давят на прямую кишку.
Помимо этого слишком долгие туалетные процедуры могут стать причиной защемления седалищного нерва и застоя крови в области малого таза. Микробы и вирусы
Инфекционисты и вирусологи тоже предупреждают об опасности. Не секрет, что туалет – далеко не самое чистое место на планете. Однако многие не понимают всю серьезность ситуации.
Дело в том, что после смыва над унитазом появляется мелкодисперсное облако из воды и экскрементов. Оно быстро распространяется по всему помещению на высоту полтора метра и оседает на все поверхности в течение 20 секунд. И на ваш любимый гаджет.
Это может стать причиной таких заболеваний как кишечная палочка, гастроэнтерит, норовирус и легионеллез. Есть вероятность уронить телефон в унитаз
Вам может казаться, что вы аккуратны, и с вами этого никогда не произойдет. Однако статистика говорит о том, что каждый пятый человек на Земле хоть раз ронял телефон в унитаз.
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