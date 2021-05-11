WhatsApp передумал отключать тех, кто не принял новые правила

WhatsApp не будет отключать пользователей, которые не примут новые условия использования мессенджера, сообщает zakon.kz.
Но в будущем они могут столкнуться с некорректной работой и ограничением функциональности мессенджера, предупреждает CNET.com.
Представитель компании уточнил изданию, что после 15 мая пользователи WhatsApp еще несколько недель будут получать постоянные напоминания о необходимости принять условия до того, как функциональность их аккаунта ограничат. В пресс-службе мессенджера не указали точного срока, когда прекратят убеждать юзеров.
Изначально в WhatsApp грозились удалить или заблокировать аккаунты пользователей, которые не согласятся на новые правила. Теперь команда смягчила "наказание", пообещав ничего не удалять.
Таким образом, после 15 мая несогласные смогут и дальше пользоваться приложением, но им продолжат присылать уведомления с напоминанием об изменениях и просьбой принять их.
Далее WhatsApp переключится в режим ограниченной функциональности. Пользователи не смогут получить доступ к своему списку чатов, но по-прежнему смогут принимать любые входящие аудио- и видеозвонки. Еще через несколько недель не будет и этой возможности.
Напомним, в начале января этого года WhatsApp, аудитория которого превышает 2 млрд пользователей, добавил в пользовательское соглашение пункт о передаче личных данных пользователей компании Facebook. В частности, новая версия соглашения предусматривает, что мессенджер сможет делиться регистрационными данными аккаунта, данными о транзакциях, взаимодействиях с другими пользователями и компаниями, служебной информацией, информацией об устройстве, IP-адресом.
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