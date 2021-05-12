COVID-19 подтвердился у 1811 человек за сутки в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 1811 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтвержден 348 308 случаев, из них:



в городе Нур-Султан – 310,

в городе Алматы – 391,

в городе Шымкенте – 69,

в Акмолинской области – 92,

в Актюбинской области – 50,

в Алматинской области – 162,

в Атырауской области – 70,

в ВКО – 91,

в Жамбылской области – 36,

в ЗКО – 94,

в Карагандинской области – 200,

в Костанайской области – 25,

в Кызылординской области – 28,

в Мангистауской области – 41,

в Павлодарской области –111,

в СКО – 15,

в Туркестанской области – 26.