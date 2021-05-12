Подробности о смерти медика "после вакцины" рассказал Минздрав

В Комитете медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Казахстана рассказали подробности о смерти медработницы в Алматы, которая умерла на второй день после вакцинации от коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы совместно с Управлением общественного здоровья провел эпидемиологическое расследование, в ходе которого привлекались профильные специалисты.



"В ходе расследования выявлено, что пациентка была привита первым компонентом вакцины "Спутник V", разработанной в России и произведенной в Караганде. Женщина в анамнезе имела хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы и состояла на диспансерном учете по месту прикрепления", - рассказали в комитете в ответе на официальный запрос.



Для выяснения причины смерти Департаментами медицинского и фармацевтического контроля по Алматы и Алматинской области инициируется внеплановая проверка в медицинских организациях по маршруту пациентки. Отмечается, что состояние остальных пациентов, привитых из этой партии вакцины, не ухудшается.



Касательно наличия летальных исходов после вакцинации от COVID-19 в ответе на запрос сообщили, что таких случаев по стране не зарегистрировано.



Напомним, в Алматы медик спустя два дня после вакцинации упала дома и умерла. По предварительным данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. Проводится судебно-медицинская экспертиза.



Ранее в социальных сетях также появилась информация о гибели 42-летнего Бахытжана Нуртазина. Причиной летального исхода, по словам авторов сообщения, стала вакцинация. В Управлении общественного здоровья города пообещали разобраться и выяснить, из-за чего умер мужчина.