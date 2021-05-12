Глава Нацбанка объяснил рост цен на бензин

Рос цен на бензин в стране произошел на фоне снижения внутреннего предложения и повышения тарифов на перевозку нефтепродуктов. Об этом сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Наблюдается скачок цен на бензин с начала текущего года на 11,6 процента на фоне снижения внутреннего предложения и повышения тарифов на перевозку нефтепродуктов", - сообщил министр на заседании правительства.



По его словам, в апреле текущего года инфляция в Казахстане сохранилась на уровне предыдущего месяца - семь процентов. Продовольственная инфляция замедлилась с 10,7 процента до 9,8 процента на фоне замедления роста цен на хлебобулочные изделия, мясо, сахар и плодоовощную продукцию.



"На фоне возобновления деловой активности, восстановления доходов населения и роста импорта, непродовольственная инфляция ускорилась с 5,6 процента до 6,4 процента. Месячный рост цен на непродовольственные товары демонстрирует максимальное значение с октября 2017 года. Ускорились темпы роста цен на одежду и обувь до 5,5 процента в годовом выражении", - добавил Досаев.