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Глава Нацбанка объяснил рост цен на бензин

Просмотров:275 Опубликовано: Сегодня, 09:32
Глава Нацбанка объяснил рост цен на бензин
Фото из открытых источников
Рос цен на бензин в стране произошел на фоне снижения внутреннего предложения и повышения тарифов на перевозку нефтепродуктов. Об этом сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Наблюдается скачок цен на бензин с начала текущего года на 11,6 процента на фоне снижения внутреннего предложения и повышения тарифов на перевозку нефтепродуктов", - сообщил министр на заседании правительства.

По его словам, в апреле текущего года инфляция в Казахстане сохранилась на уровне предыдущего месяца - семь процентов. Продовольственная инфляция замедлилась с 10,7 процента до 9,8 процента на фоне замедления роста цен на хлебобулочные изделия, мясо, сахар и плодоовощную продукцию.

"На фоне возобновления деловой активности, восстановления доходов населения и роста импорта, непродовольственная инфляция ускорилась с 5,6 процента до 6,4 процента. Месячный рост цен на непродовольственные товары демонстрирует максимальное значение с октября 2017 года. Ускорились темпы роста цен на одежду и обувь до 5,5 процента в годовом выражении", - добавил Досаев.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 10:45
А чО, всё понятно - бензин подорожал из-за подорожания его перевозки из-за подорожания бензина! Патамушта... ))))))
 
 

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