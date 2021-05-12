"Синий экран смерти" вызвало обновление Windows 10

Пользователи ОС Microsoft стали жаловаться на ряд проблем после обновления Windows 10, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.



Как пишет издание Windows Latest, на некоторые компьютеры принудительно через Центр обновления Windows был установлен драйвер AMD под номером 9.3.0.221. После этого начались проблемы с ПК - из-за неизвестной ошибки данное программное обеспечение вызывает появление "синего экрана смерти" (Blue Screen of Death, BSoD).



Причем первые отчеты о проблемах с драйвером AMD появились в конце апреля. Те, кто пользовался бета-версией Windows 10, обратили внимание на неполадки. Дефективный драйвер, судя по всему, обошел систему проверки Windows и оказался развернутым на компьютерах под управлением ОС версий 2004 и 20H2.



Вчера Windows автоматически установила драйвер AMD. После перезагрузки на моем компьютере стали появляться многочисленные "синие экраны смерти", - рассказал один из обладателей лицензионной копии Windows на форуме Microsoft.



"Единственный способ решить проблему - сделать восстановление системы", — отметил другой пользователь.



Сотрудник Microsoft рассказал журналистам, что инженеры удалили проблемный апдейт из "Центра обновления Windows".



В конце апреля Microsft признала свою ошибку и выпустила срочное обновление, исправляющее актуальные проблемы в Windows. Ранее пользователи ОС нашли ошибки в актуальных апдейтах KB5000842 и KB5001330.