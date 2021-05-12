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Вакцины созданы для сокращения населения Земли: развенчан новый интернет-фейк

Просмотров:464 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Вакцины созданы для сокращения населения Земли: развенчан новый интернет-фейк
Фото из открытых источников
В мессенджерах рассылают сообщение о том, что вакцины на самом деле неэффективны и используются для искусственного сокращения населения планеты.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, данное заявление является фейком. Сообщается, что подобные заявления в Интернете появились после публикации тайско-немецкого микробиолога Сучарита Бхакди.

Фактчекеры указывают, что сейчас 72-летний ученый уже на пенсии. В прошлом году он стал автором ряда противоречивых идей о пандемии КВИ, которые были официально опровергнуты.

В апреле текущего года в Сети появилось 40-минутное видео с участием Бхакди, где он утверждает, что маски неэффективны против COVID-19, ПЦР-тесты используют для устрашения людей, а "вакцины от COVID могут вызвать глобальную катастрофу и истребление населения".

Вышедший на пенсию ученый рассказал, что вакцины от компаний Pfizer и Moderna способны убивать людей, вызывая у них аутоиммунные реакции.

"Пакеты" матричной РНК (мРНК) — генетические нити на снимках Pfizer и Moderna, которые говорят вашему телу, как защищаться от коронавируса — не покидают кровоток и могут заставить вашу иммунную систему атаковать здоровые клетки", — заявил Бхакди.

Указывается, что эти заявления - ложь, которую уже ранее опровергали эксперты. На самом деле нити программируют клетки делать белки-шипы, похожие на те, которые находятся на поверхности коронавируса.

Организм распознает эти белки как захватчиков и вырабатывает антитела, чтобы блокировать их. Эти антитела предотвращают заражение коронавирусом в будущем.

Вакцина Johnson & Johnson, в свою очередь, по словам Бхакди, вызовет высокую смертность от тромбов.

Указывается, что в середине апреля вакцинирование препаратом Johnson & Johnson действительно приостановили после того, как у 6 женщин из около 7 млн привитых обнаружили редкий вид тромбов.

Впрочем, уже 23 апреля вакцинацию возобновили, поскольку было установлено, что побочный эффект возникает крайне редко. Всех прививаемых женщин моложе 50 лет сейчас предупреждают об этих рисках.

"Вакцины являются важнейшим средством борьбы против COVID-19, и появление столь большого числа успешных вакцин-кандидатов, достигающих этапа разработки, крайне обнадеживает.

Ученые всего мира в максимально оперативном режиме взаимодействуют между собой, разрабатывая инновационные тест-системы, лекарственные препараты и вакцины, которые в совокупности должны спасти жизни людей и положить конец нынешней пандемии", — говорится на сайте ВОЗ.




Источник: nur.kz
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