Отмены экзаменов не будет. В МОН ответили на просьбу депутата

В министерстве образования и науки РК отреагировали на обращение депутата Жулдыз Сулейменовой, которая просила отменить итоговую аттестацию в 9-ых и 11-ых классах, передает корреспондент zakon.kz.
"Отмены не будет" - отметили в пресс-службе МОН РК, отвечая на соответствующий вопрос, будет ли удовлетворена просьба депутата Жулдыз Сулейменовой.
Ранее депутат обратилась к заместителю премьер-министра Ералы Тугданову и предложила отменить итоговую аттестацию в 9-ых и 11-ых классах и выставить итоговую оценку на основе годовых оценок 2020-2021 учебного года.
При этом в Минобразования сообщили, что итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов пройдут с 28 мая по 5 июня 2021 года.
Они будут проходить итоговую аттестацию по трем предметам: письменный экзамен по языку обучения в форме эссе; письменный экзамен по математике (алгебре); письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с другим языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения, - указывается в информации.
Касательно выпускных госэкзаменов для 11 (12) классов, то они пройдут с 1 по 10 июня 2021 года.
"Выпускники школ сдают экзамены по четырем предметам: письменный экзамен по языку обучения в форме эссе; письменный экзамен по алгебре и началам анализа; тестирование по истории Казахстана; тестирование по казахскому языку в школах с другим языком обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения", - говорится в сообщении.
По данным МОН РК, в 2020-2021 учебный год завершают более 3,4 млн школьников, из них выпускников 11 (12) классов - около 150 тысяч, учащихся 9 классов - около 270 тысяч человек.
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