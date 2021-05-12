По Израилю выпустили более тысячи ракет с начала обострения конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая — РИА Новости. За последние дни по Израилю из сектора Газа выпустили более тысячи ракет, заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.



"Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов "Стражи сирены". За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора", — сказал он на брифинге для иностранных журналистов.



Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС, в том числе главы отдела безопасности и его заместителя.



Крупнейшая за последние годы эскалация на границах палестинского анклава началась в понедельник вечером после столкновений в Иерусалиме. Стороны обмениваются ракетными ударами, есть потери.



В Тель-Авиве рассказали о пяти убитых и более 200 раненых. По данным СМИ, при последних обстрелах города Лод погиб ребенок. У палестинцев около 30 жертв, в их числе десять детей, более 200 человек пострадали.



Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС, в том числе главы отдела безопасности и его заместителя.



Крупнейшая за последние годы эскалация на границах палестинского анклава началась в понедельник вечером после столкновений в Иерусалиме. Стороны обмениваются ракетными ударами, есть потери.



В Тель-Авиве рассказали о пяти убитых и более 200 раненых. По данным СМИ, при последних обстрелах города Лод погиб ребенок. У палестинцев около 30 жертв, в их числе десять детей, более 200 человек пострадали.



Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который арабская сторона до сих пор не приняла. После переворота 2007 года сектором управляет исламистская организация ХАМАС.



Процесс мирного урегулирования приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.