Жители четырех сел в Туркестанской области пригнали скот к районному акимату

Сельчане привели свой скот к районному акимату. По их словам, других мест для выпаса домашних животных у них просто нет. Все земли вокруг, якобы оккупировало частное хозяйство, подведомственное Минсельхозу. А сельским коровам и овцам оставили лишь мусорный полигон, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КТК
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Пока сотни коров и овец общипывали траву у здания районного акимата, люди пытались решить наболевший земельный вопрос. Жители жалуются, что в Карабауском сельском округе уже несколько лет невыгодно держать скотину. Все из-за отсутствия пастбищ в округе.
«У нас нет пастбищ, где можно пасти скот. По всей округе земля принадлежит частному хозяйству. Нам запрещают туда ходить, говорят, там производство семян. Наши коровы пасутся по улицам, на местной свалке пасутся», — говорит житель Казыгуртского района Нуржан Сманов.
Люди говорят, что все началось в середине 2000-х годов. Гектары вокруг четырех сел перешли в подведомственное Минсельхозу частное хозяйство, где должны были заниматься производством семян. Но сельчане уверяют, что кроме люцерны там ничего не растет.
«Там толком ничего не растет. Люцерну выращивают и продают нам же. Когда подняли вопрос о земле, нам сказали, разделитесь на три кооператива – и вам дадут землю. Мы разделились, создали, но ничего не получили», — сказал еще один сельчанин Муса Комекбаев.
Оказалось, что земли в округе около 6 тыс гектаров, изъяли для национального аграрного научно-образовательного центра. Но использует их частный кооператив. Его директор не против поделиться с сельчанами землей, но уверяет, что без команды министерства ничего сделать не может.
«Давать или не давать земли сельчанам, решаю не я. Я просто исполнитель. Как прикажут, так и сделаю. Мы работаем при министерстве, нам не было приказа помогать людям. Наша задача работать самим на себя», — пояснил директор опытно-производственного хозяйства «Карабау» Даулен Абдрасилов.
Но после шествия коров вдоль акимата чиновники заявили, что они постараются вернуть земли обратно.