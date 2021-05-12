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"Парни устали". Видео с пожарными из Риддера восхитило Казнет

Просмотров:100 Опубликовано: Сегодня, 18:11
"Парни устали". Видео с пожарными из Риддера восхитило Казнет
Кадры из видео
Кадры с уставшими после тушения пожара в Риддере спасателями рассылают в Казнете. Пользователи называют их настоящими батырами и героями и говорят, что это именно те люди, которым должны поднять зарплаты, передает Tengrinews.kz.

На видео из Сети показаны пожарные, спящие прямо на земле. Одеты они в испачканную сажей одежду. Это наталкивает пользователей на мысль о том, что у мужчин после почти двух дней борьбы с огнем не осталось сил даже переодеться.

"Парни действительно устали", - говорит автор ролика за кадром.



Видео распространяют в социальных сетях. Пользователи живо на него реагируют: благодарят спасателей, называют их героями и батырами, желают здоровья им и их семьям.

"Я вчера тоже это все видела. После ночного тушения пожарные мужики между грядок засыпали. Спасибо вам за службу", - пишет одна из пользовательниц в паблике @ridder.city.

"Награды им. Не только медаль, еще бы деньги им подарили. Спасибо вам за ваш труд", - поддерживает ее другая комментатор.

Ранее корреспондент Tengrinews.kz показал жизнь в Риддере после пожара. Сгорело почти 300 гектаров леса и 37 домов, жилища еще 9 семей пострадали в огне. Кроме того, жертвой стихии стала женщина - ее тело нашли на месте происшествия. Двое мужчин получили сильные ожоги.

Возможный виновник пожара уже задержан. Им оказался местный 35-летний житель. По предварительным данным, он неосторожно обращался с огнем, это и привело к трагедии. Ведется досудебное расследование.

Огонь в Риддере вспыхнул 10 мая. Его тушили почти два дня.


Источник: Tengrinews.kz
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