Павел Дуров сделал заявление по стрелку в Казани

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал заявление после стрельбы в гимназии столицы Татарстана. Он прокомментировал созданный стрелком Telegram-канал и оценил вероятность предотвращения трагедии, передает Tengrinews.kz.
В Сети распространяют публикации Telegram-канала "Бог", который создал и вел Ильназ Галявиев - 19-летний подросток, который 11 мая устроил стрельбу в одной из школ Казани. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и двое преподавателей.
"Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник - сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку.
Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией", - рассказал Павел Дуров.
По его словам, даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики.
"Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани - искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии.
Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь", - заявил Павел Дуров.
Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Ее устроил 19-летний Ильназ Галявиев - бывший ученик, объявивший себя "богом". В результате погибли девять человек, в том числе семеро детей и двое преподавателей - 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева и 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова. Стрелявший подросток был задержан. Во время допроса он заявил, что "всех ненавидит".
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