В России решили отменить ЕГЭ

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что система Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России себя не оправдала. По его словам, вероятно, в ближайшем будущем она будет отменена, сообщает URA. ru.



Зайцев не назвал точные сроки отмены ЕГЭ в России, но подчеркнул: это произойдет не в этом году. Он выразил мнение, что стоит вернуться к традиционному формату сдачи экзаменов.



Зайцев отметил, что в комитете Госдумы по образованию постоянно поднимается вопрос о несостоятельности ЕГЭ. По его словам, система привела к тому, что школьники начали менее глубоко изучать предметы.



«Для них становятся важны высокие баллы, а не сами знания», — сказал Зайцев.



Ранее Общественная служба новостей сообщала, что заслуженный учитель России Александр Снегуров предрек, что прием вступительных экзаменов онлайн может стать началом отказа от Единого государственного экзамена (ЕГЭ). URA. Ru.



«Мы думали, что какой-то откат от него происходит, но надо смотреть, как будет проходить данная компания поступления, и уже делать выводы — происходит отход от ЕГЭ или идет видоизменение его профиля», — заявил он.