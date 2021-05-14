Когда в Ashyq будут отмечать вакцинированных от коронавируса

Систему Ashyq пообещали интегрировать с паспортами вакцинации до июля. Планируется, что вакцинированные казахстанцы будут иметь "зеленый" статус в течение года после принятия второй дозы вакцины от коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Паспорт вакцинации будет интегрирован, в настоящее время идут технические работы с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Цвет будет определен "зеленый" как статус у всех, кто вакцинировался двумя компонентами", - сообщила на брифинге СЦК руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Минздрава Жанар Уразалина.
По ее словам, интеграция должна завершиться до 1 июля.
"Что касается паспорта вакцинации, получается, у нас стоит срок до 1 июля, но мы постараемся пораньше технически все вопросы закрыть, чтобы человек, который получил вакцину, был с "зеленым" статусом", - пояснил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.
Заместитель председателя НПП "Атамекен" Юлия Якупбаева пояснила, почему база все еще не интегрирована. По ее словам, есть вопросы, которые необходимо обсудить в том числе с учеными. К примеру, как долго будет "зеленый" статус у вакцинированных.
По словам Уразалиной, "зеленый" статус вакцинированным планируют дать на год. Что делать потом - решается.
"Эти все вопросы очень социально значимы. Мы их обсуждаем. Эти вопросы пока не решены, поэтому мы пока не можем паспорта вакцинации вшить в программу Ashyq. Надо сначала концептуально обсудить с учеными и так далее", - пояснила Якупбаева.
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