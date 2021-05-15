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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Россия утвердила список недружественных стран

Просмотров:581 Опубликовано: Сегодня, 10:25
Россия утвердила список недружественных стран
Фото из открытых источников
Правительство России своим распоряжением утвердило перечень недружественных стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В список вошли два государства, передает Liter.kz.

«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом Президента РФ от 23 апреля 2021 года», — говорится в распоряжении.

В список попали США и Чешская Республика.

Отношения между странами обострились в апреле.

15 апреля Соединенные Штаты ввели очередные санкции, которые коснулись 32 человек и различных организаций РФ, и решили выслать из страны 10 российских дипломатов. В Вашингтоне обвинили Москву во «вмешательстве в выборы и причастности к кибератакам».

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что российские спецслужбы подозревают в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов.

Россия ответила зеркально.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что список недружественных стран могут пересматривать в зависимости от международной обстановки.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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chrome (Посетители) Сегодня, 12:18
Сперва к вам отравляют диверсантов, гибнут ваши граждане,потом вас же и называют недружественным...
Логика)))
 
 

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