Россия утвердила список недружественных стран

Правительство России своим распоряжением утвердило перечень недружественных стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В список вошли два государства, передает Liter.kz.



«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные указом Президента РФ от 23 апреля 2021 года», — говорится в распоряжении.



В список попали США и Чешская Республика.



Отношения между странами обострились в апреле.



15 апреля Соединенные Штаты ввели очередные санкции, которые коснулись 32 человек и различных организаций РФ, и решили выслать из страны 10 российских дипломатов. В Вашингтоне обвинили Москву во «вмешательстве в выборы и причастности к кибератакам».



17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что российские спецслужбы подозревают в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов.



Россия ответила зеркально.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что список недружественных стран могут пересматривать в зависимости от международной обстановки.