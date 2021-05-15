ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем

Движение ХАМАС оповестило посредников в переговорах с Израилем, что первоочередным требованием для деэскалации является прекращение огня, заявил глава политбюро движения за пределами Палестины Халед Машааль, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Турция, Катар и Египет предпринимают усилия для деэскалации и прекращения израильских атак в секторе Газа и в Иерусалиме", - сообщил Машааль турецкому телеканалу TRT Arabic.
Требования ХАМАС заключаются в выводе израильских силовиков из мечети аль-Акса, свободном доступе молящихся в нее, прекращении выселения жителей района Шейх-Джаррах и освобождении всех задержанных за время последней эскалации.
"Мы оповестили посредников, что первоочередным требованием является прекращение агрессии", - заявил Машааль.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным израильской армии, с территории палестинского анклава с начала эскалации конфликта было выпущено более 2 тысяч ракет, из них примерно половина была обезврежена системой ПРО "Железный купол". По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военнослужащий. В ответ Израиль нанес сотни ударов по сектору Газа. В результате, согласно последним данным палестинского Минздрава, погибли 126 человек и 950 получили ранения.
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