Депутат против Минздрава: Соблюдайте "информационную гигиену"

Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов отреагировал на ответ Министерства здравоохранения относительно увеличения срока между введением первой и второй доз вакцины "Спутник V" с 21 до 90 дней, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"После изучения позиции Министерства здравоохранения по поводу вакцинации возникло еще больше вопросов, чем ответов. Меня настораживает как Министерство здравоохранения жонглирует понятиями, называя вещи разными именами", - заметил мажилисмен.



Как считает депутат, представленное Минздравом письмо не имеет адресата и ссылки на чей-либо запрос. В связи с этим, непонятно, что послужило поводом для такого письма со стороны Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Комментируя свое заявление, Александр Гинцбург ссылался на запрос и просьбы якобы иностранных партнеров. "Для полной картины важно было бы также опубликовать запрос Министерства здравоохранения Казахстана, если таковое было, либо запросы других иностранных партнеров. Хочу еще раз особо подчеркнуть, что в России интервал между двумя дозами вакцины остался прежним 21 день", - подчеркнул Жамалов.



По его мнению нелогичным является заявление, что "увеличение интервала позволит значительно ускорить иммунизацию". "Как можно вообще ускорить вакцинацию и следовательно иммунизацию увеличивая интервал между дозами вакцины? Кроме того заявление о том, что иммунитет у граждан появляется уже через 3 недели после первой дозы вакцины опять же противоречит заявлению министр об обязательности двух вакцин для иммунизации. Одни сплошные противоречия", - заметил Жамалов.



Он также обратил внимание на формулировку о том, что граждане могут подать заявление и получить второй компонент с 21 по 90 день. При этом в постановлении главного государственного санитарного врача РК написано, что "… в отдельных случаях на основании обращения вакцинируемых допускается проведение вакцинации компонентом II "Гам-КОВИД-Вак" в период с 21 дня до 90 дней". "То есть получение вакцины в этот период гарантируется не всегда, а только в "отдельных случаях". Что это за отдельные случаи остается загадкой. Казахстанцы начали получать смс о переносе сроков вакцинации и стали жаловаться на отказ в получении второй дозы вакцины. Перенос сроков, подача заявлений – сеют смуту среди населения", - считает депутат.



"Считаю, что получение второй дозы вакцины в период с 21 дня до 90 дней должно быть обеспечено безоговорочно, без всякой бюрократии и ненужных заявлений. "Правила информационной гигиены" в первую очередь следует соблюдать самому Министерству здравоохранения при публичных заявлениях и разъяснениях своих действий. Пока эти заявления только путают и дезориентируют население. Поэтому считаю, что Министерству здравоохранения нужно прекратить публичную "эквилибристику" и вернуть интервал в 21 день между двумя дозами, как это сегодня делается в России, где и разработана это вакцина.

Тем более, как указано в вашем заявлении "поставки вакцин от коронавирусной инфекции в страну идут согласно графику и в достаточном количестве, дефицита не наблюдается", - выразил мнение мажилисмен.



Ранее депутат высказываался против увеличения срока между введением первой и второй доз вакцины "Спутник V" с 21 до 90 дней, считая такое решение "издевательством над здравым смыслом".



Позднее последовал ответ Министерства здравоохранения, где ведомство обосновало увеличение интервала между первой и второй дозой вакцины. Минздрав привел письмо российского Национального исследовательского центра имени Гамалеи, в котором ученые считают возможным увеличение интервала между введением компонента 1 и компонента 2 вакцины "Спутник V" с минимально возможного 21 дня до 90 дней.