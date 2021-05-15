«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 15 Мая
+23...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.71 KZT
  • €1 = 519.12 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Массовое отравление произошло в ЗКО

Просмотров:354 Опубликовано: Сегодня, 14:10
Массовое отравление произошло в ЗКО
Фото: Tengrinews.kz
Массовое отравление произошло в ЗКО, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В социальных сетях появилась информация о массовом отравлении сотрудников нефтегазовой компании, занятой на разработке нефтегазового месторождения Карачаганак. В управлении здравоохранения подтвердили, что шесть человек получили пищевое отравление и были госпитализированы.

В одном из пабликов появилось сообщение, что люди находятся в тяжелом состоянии.

"Произошло массовое отравление сотрудников субподрядных организаций. Люди находятся в больнице, в тяжелом состоянии. Некоторые из них в реанимации", - отмечено в публикации.

В Управлении здравоохранения отметили, что 12 мая в Бурлинскую районную больницу поступило пять пациентов. На следующий день был госпитализирован еще один человек.

"Диагноз – пищевая интоксикация. При поступлении двое пациентов находились в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в реанимацию. На следующий день один из пациентов с улучшением переведен в инфекционное отделение медицинского учреждения. Второго перевели в отделение 14 мая. Остальные трое пациентов со средней степенью тяжести госпитализированы. Они получают лечение ", - сообщили в пресс-службе облздрава.

В акимате Бурлинского района ЗКО отметили, что по данному факту назначена проверка. Ее проведет райотдел санитарно-эпидемиологического контроля.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика