Массовое отравление произошло в ЗКО, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В социальных сетях появилась информация о массовом отравлении сотрудников нефтегазовой компании, занятой на разработке нефтегазового месторождения Карачаганак. В управлении здравоохранения подтвердили, что шесть человек получили пищевое отравление и были госпитализированы.



В одном из пабликов появилось сообщение, что люди находятся в тяжелом состоянии.



"Произошло массовое отравление сотрудников субподрядных организаций. Люди находятся в больнице, в тяжелом состоянии. Некоторые из них в реанимации", - отмечено в публикации.



В Управлении здравоохранения отметили, что 12 мая в Бурлинскую районную больницу поступило пять пациентов. На следующий день был госпитализирован еще один человек.



"Диагноз – пищевая интоксикация. При поступлении двое пациентов находились в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в реанимацию. На следующий день один из пациентов с улучшением переведен в инфекционное отделение медицинского учреждения. Второго перевели в отделение 14 мая. Остальные трое пациентов со средней степенью тяжести госпитализированы. Они получают лечение ", - сообщили в пресс-службе облздрава.



В акимате Бурлинского района ЗКО отметили, что по данному факту назначена проверка. Ее проведет райотдел санитарно-эпидемиологического контроля.