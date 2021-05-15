«Шапалак со скоростью света»: видео избиения учеников педагогом появилось в Сети

Большинство комментаторов согласны с таким методом воспитания школьниковВ социальных сетях появилось видео о том, как педагог бьет школьников по лицу. Действие происходит в учебном помещении, передает Azattyq Rýhy.Видео опубликовано в Instagram-паблике videogram_kaz.«Шапалақ со скоростью света», – говорится в подписи к посту.Судя по видео, женщина, которая по всей видимости является учителем или представителем этого учебного заведения, поочередно бьет по лицу школьников. Ребята в этот момент были выстроены у доски. «Под раздачу» попали как минимум пять школьников. На этом видео обрывается.Правда неизвестно, где именно произошел инцидент – в казахстанской школе или в зарубежной и когда.Тем не менее, пользователи соцсети стали активно комментировать произошедшее.«Правильно. Этих нужно воспитывать таким образом», – написал пользователь arman.d2014.«Молодец мұғалiм», – написал пользователь azatova73.«Нас тоже так в школе били и ничего живы!» – написал пользователь nur_ali_a.«Правильно, так нужно воспитывать учеников», – написал пользователь muratbek121187.«Это самый лучший метод», – написал пользователь nurik86228.«Не умерли, так выросли, дети не слушаются учителя, младшие не уважают старших», –написал пользователь aruna_zdorovo.«Правильно, что били, совсем от рук отбились, не слушают», – написал пользователь rysbekovnurbolat.«А потом удивляются почему выпускники расстреливают в школах детей, вот из-за таких ситуации ненависть к учителям, а под расстрел попадают дети. Насилие еще и не над своими детьми, это не выход из ситуации. Я против такого отношения», – написал пользователь asalik888.«Пишут в комментариях – молодец – это до тех пор, пока не коснется ваших детей!! Насилие – порождает насилие!!» – написал пользователь detskiy.stomatolog.almaty.