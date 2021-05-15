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«Шапалак со скоростью света»: видео избиения учеников педагогом появилось в Сети

Просмотров:592 Опубликовано: Сегодня, 18:22
«Шапалак со скоростью света»: видео избиения учеников педагогом появилось в Сети
Кадр из видео
Большинство комментаторов согласны с таким методом воспитания школьников

В социальных сетях появилось видео о том, как педагог бьет школьников по лицу. Действие происходит в учебном помещении, передает Azattyq Rýhy.

Видео опубликовано в Instagram-паблике videogram_kaz.

«Шапалақ со скоростью света», – говорится в подписи к посту.

Судя по видео, женщина, которая по всей видимости является учителем или представителем этого учебного заведения, поочередно бьет по лицу школьников. Ребята в этот момент были выстроены у доски. «Под раздачу» попали как минимум пять школьников. На этом видео обрывается.

Правда неизвестно, где именно произошел инцидент – в казахстанской школе или в зарубежной и когда.

Тем не менее, пользователи соцсети стали активно комментировать произошедшее.

«Правильно. Этих нужно воспитывать таким образом», – написал пользователь arman.d2014.

«Молодец мұғалiм», – написал пользователь azatova73.

«Нас тоже так в школе били и ничего живы!» – написал пользователь nur_ali_a.

«Правильно, так нужно воспитывать учеников», – написал пользователь muratbek121187.

«Это самый лучший метод», – написал пользователь nurik86228.

«Не умерли, так выросли, дети не слушаются учителя, младшие не уважают старших», –написал пользователь aruna_zdorovo.

«Правильно, что били, совсем от рук отбились, не слушают», – написал пользователь rysbekovnurbolat.

«А потом удивляются почему выпускники расстреливают в школах детей, вот из-за таких ситуации ненависть к учителям, а под расстрел попадают дети. Насилие еще и не над своими детьми, это не выход из ситуации. Я против такого отношения», – написал пользователь asalik888.

«Пишут в комментариях – молодец – это до тех пор, пока не коснется ваших детей!! Насилие – порождает насилие!!» – написал пользователь detskiy.stomatolog.almaty.



Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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Павлович (Посетители) Сегодня, 20:06
Большинство комментаторов согласны с таким методом воспитания школьников


Только до той поры, пока к конкретно ребёнку такого вот комментатора не прилетит.

Люди стали ненавидеть друг друга. Ненависть это основа капиталистического общества. Последствия всего подобного мы видели в Керчи год назад и в Казани пару недель назад.
 
 

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