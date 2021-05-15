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Заключенный пережил 18 попыток смертной казни и умер от COVID-19

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:01
Заключенный пережил 18 попыток смертной казни и умер от COVID-19
Фото: dailystar.co.uk
Ромелл Брум из Огайо до своей первой казни провел в камере смертников 24 года. Его пытались казнить 18 раз, но не смогли попасть в вену, чтобы ввести смертельную инъекцию. В итоге заключенный умер от COVID-19, не дождавшись исполнения приговора, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Star.

К смертной казни Ромелл Брум был приговорен в 1984 году за изнасилование и убийство 14-летней девочки. Исполнение приговора было назначено на 15 сентября 2009 года.

До этого, Брум несколько лет пытался доказать свою невиновность, однако тесты ДНК подтвердили его полную причастность к страшному преступлению.

В день казни Брума привязали к стулу и команда начала искать подходящую вену, для того, чтобы ввести ему смертельную инъекцию. Как палачи не старались, им это не удавалась. В какой-то момент, пишет издание, смертник даже начал помогать им, сжимая и разжимая кулак, чтобы вены набухли. Команда палачей буквально исколола Брума иглами, но все мимо. В конечном итоге им удалось попасть в вену, но при введении препарата она начала разрушаться. Из-за боли заключенный начал рыдать и процедуру пришлось остановить.

В общей сложности пятиминутная казнь длилась два часа, а заключенный вместо одного прокола иглой получил 18.

Заключенный пережил 18 попыток смертной казни и умер от COVID-19


Губернатор штата распорядился отсрочить казнь на неделю, после того, как адвокаты заключенного заявили, что первая попытка была "очень жестоким наказанием".

Должностным лицам было дано время до 22 сентября, чтобы придумать способ убить Брума таким образом, который не был бы приравнен к пыткам, что нарушает Конституцию США.

Они не смогли этого сделать, и казнь отложили на неопределенный срок.

В течение следующих нескольких лет Amnesty International проводила кампанию по сохранению жизни Брума, был снят документальный фильм о неудачной казни, и Брум даже написал книгу под названием "Выживший в камере смертников".

Вторая казнь заключенного была первоначально намечена на 17 июня 2020 года, но губернатор Майк ДеВин в апреле прошлого года выпустил отсрочку, сославшись на отсутствие препаратов для казни.

Затем процедура была перенесена на 16 марта 2022 года. В 2020 году США были полностью охвачены пандемией коронавируса. C Брум стал одной из жертв болезни и умер, не дожив до своей смертной казни.

Издание сообщает, что минимум 17 заключенных, приговоренных к смертной казни в США, умерли от короновируса, не дождавшись исполнения приговора.

Напомним, ранее в Северной Корее казнили сотрудника министерства иностранных дел за то, что он не смог обеспечить закуп медицинского оборудования из Европы.


Источник: Tengrinews.kz
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