Правительство США призвало американцев не набирать бензин в пакеты

Южные штаты США столкнулись с нехваткой бензина, причиной которой стала кибератака на крупнейший топливопровод страны. Многие АЗС опустели, из-за чего обеспокоенные автовладельцы начали закупать разом как можно больше топлива, используя в качестве тары подручные емкости.На Reddit и других сайтах стали появляться фотографии американцев, которые за неимением достаточного количества канистр заливают бензин в разнообразные крупные тары: тазы без крышек, мусорные контейнеры и металлические бочки.В результате пришлось вмешаться властям. Комиссия США по безопасности потребительских товаров серией твитов призвала американцев с осторожностью обращаться с бензином и не набирать его в полиэтиленовые пакеты. Кроме этого, на всякий случай автовладельцам напомнили, что не стоит лить топливо на открытый огонь.Министр транспорта США Пит Буттигиг в разговоре с прессы заявил, что чрезмерная запасливость некоторых водителей только усугубляет ситуацию с ажиотажем на АЗС. Он также подчеркнул, что «ни при каких обстоятельствах бензин нельзя заливать ни во что другое, кроме как в бензобак автомобиля или в сертифицированный контейнер».Жертвой паники из-за дефицита уже стал по крайней мере один автомобиль. Внедорожник Hummer H2, владелец которого перевозил разом почти 80 литров бензина, сгорел дотла, хотя топливо было залито в канистры. Водитель «Хаммера» получил ожоги, но от госпитализации отказался. Причину возгорания установить не удалось.