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Правительство США призвало американцев не набирать бензин в пакеты

Просмотров:686 Опубликовано: Вчера, 22:32
Правительство США призвало американцев не набирать бензин в пакеты
Фото Мотор.ру
Южные штаты США столкнулись с нехваткой бензина, причиной которой стала кибератака на крупнейший топливопровод страны. Многие АЗС опустели, из-за чего обеспокоенные автовладельцы начали закупать разом как можно больше топлива, используя в качестве тары подручные емкости.
На Reddit и других сайтах стали появляться фотографии американцев, которые за неимением достаточного количества канистр заливают бензин в разнообразные крупные тары: тазы без крышек, мусорные контейнеры и металлические бочки.

Правительство США призвало американцев не набирать бензин в пакеты


В результате пришлось вмешаться властям. Комиссия США по безопасности потребительских товаров серией твитов призвала американцев с осторожностью обращаться с бензином и не набирать его в полиэтиленовые пакеты. Кроме этого, на всякий случай автовладельцам напомнили, что не стоит лить топливо на открытый огонь.

Министр транспорта США Пит Буттигиг в разговоре с прессы заявил, что чрезмерная запасливость некоторых водителей только усугубляет ситуацию с ажиотажем на АЗС. Он также подчеркнул, что «ни при каких обстоятельствах бензин нельзя заливать ни во что другое, кроме как в бензобак автомобиля или в сертифицированный контейнер».


Жертвой паники из-за дефицита уже стал по крайней мере один автомобиль. Внедорожник Hummer H2, владелец которого перевозил разом почти 80 литров бензина, сгорел дотла, хотя топливо было залито в канистры. Водитель «Хаммера» получил ожоги, но от госпитализации отказался. Причину возгорания установить не удалось.


Источник: Motor.ru
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Комментарии ( 2 )

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-1
  • bake
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camel (Посетители) Сегодня, 00:56
С большой долей вероятности это сделал или лично Путин, или российские хакеры. Ну, или те двое, которые пытались травануть Скрипалей (которых даже Новичек не берет)

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
-1
  • bake
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master_kz (Посетители) Сегодня, 00:32
А кто же это сделал?? На этот раз. Вводите санкции! uhmylka
 
 

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