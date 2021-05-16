Ученый выдвинул новую гипотезу, объясняющую функцию сновидений

Американский нейробиолог Эрик Хоэл предложил новую гипотезу, объясняющую функциональное назначение сновидений. По его мнению, сновидения позволяют мозгу обучаться, моделируя ситуации, выходящие за рамки повседневного опыта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Эрик Хоэл (Erik Hoel), доцент нейробиологии из Университета Тафтса, вдохновленный методами искусственного интеллекта, используемыми для обучения глубоких нейронных сетей, предложил свою гипотезу, которая предполагает, что сны помогают нашему мозгу обобщать повседневный опыт. Результаты его исследования опубликованы в журнале Patterns.



"Существует невероятное количество теорий о том, почему мы видим сны, но я хотел бы обратить внимание на гипотезу, которая гласит, что именно переживание опыта во сне является причиной сновидений", - говорит ученый.



Эта гипотеза предполагает, что сны делают наше понимание мира менее упрощенным и более всесторонним.



"Именно необычность сновидений, их отличие от опыта бодрствования придает им биологическую функцию", - пишет автор статьи.



В подтверждение своей точки зрения Хоэл приводит тот факт, что во сне часто всплывают ситуации, многократно повторяющиеся в реальной жизни. Ученый утверждает, что в этом случае срабатывает состояние переобучения, и мозг пытается обобщить задачу, создавая сны, пишет издание.



Отчасти, по мнению исследователя, функцию "искусственных снов" выполняют художественные фильмы и романы - они действуют как заменитель сновидений. Ту же роль играют технологии виртуальной реальности.



Отличие мозга от искусственных нейронных сетей заключается в том, что отключить обучение мозга невозможно, и если в жизни для этого недостаточно нового опыта, включаются сновидения. Таким образом, по мнению автора, мозг тренирует свои перцептивные и когнитивные способности и поддерживает свою производительность.



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