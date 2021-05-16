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Диетолог назвала самые вредные для здоровья шашлычные маринады

Просмотров:603 Опубликовано: Сегодня, 10:04
Диетолог назвала самые вредные для здоровья шашлычные маринады
Фото из открытых источников
Диетолог Ирина Морозова рассказала, что некоторые виды маринада для шашлыка могут вызвать болезнь почек и проблемы с ЖКТ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В интервью порталу "Телеграф" Ирина Морозова сказала, что лучше избегать маринадов на основе майонеза и уксуса.

"Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье", - утверждает Морозова.

По словам специалиста, при высоких температурах майонез выделяет большое количество жиров и веществ, которые вредны для организма. При этом уксус в маринаде, как отметила диетолог, негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, а его частое употребление может вызвать болезнь почек.

Морозова отметила, что не менее вредны маринады на кефире, поскольку он препятствует усвоению железа и белка.

Ранее диетолог Инна Кононенко рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, чтобы не навредить своему здоровью.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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КУРЬЕР (Посетители) Сегодня, 13:53
Со вреднами определились! dada А что не назвала полезные для здоровья маринады?
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 10:30
Глаза прям открыла.
Очевидно и вероятно, что майонез и уксус вредны.
 
 

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