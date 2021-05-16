Диетолог назвала самые вредные для здоровья шашлычные маринады

Диетолог Ирина Морозова рассказала, что некоторые виды маринада для шашлыка могут вызвать болезнь почек и проблемы с ЖКТ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
В интервью порталу "Телеграф" Ирина Морозова сказала, что лучше избегать маринадов на основе майонеза и уксуса.
"Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье", - утверждает Морозова.
По словам специалиста, при высоких температурах майонез выделяет большое количество жиров и веществ, которые вредны для организма. При этом уксус в маринаде, как отметила диетолог, негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, а его частое употребление может вызвать болезнь почек.
Морозова отметила, что не менее вредны маринады на кефире, поскольку он препятствует усвоению железа и белка.
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