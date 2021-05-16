«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 16 Мая
+24...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.71 KZT
  • €1 = 519.12 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Санврачи назвали предварительную причину отравления рабочих нефтегазовой компании в ЗКО

Просмотров:781 Опубликовано: Сегодня, 11:12
Санврачи назвали предварительную причину отравления рабочих нефтегазовой компании в ЗКО
Фото из открытых источников
Уральск. 16 мая. КазТАГ – Санврачи назвали предварительную причину отравления рабочих нефтегазовой компании в Западно-Казахстанской области, сообщает портал «Мой город».

«Общее количество заболевших - девять человек. Шесть больных госпитализировали в инфекционное отделение, из них двое были переведены в реанимационное отделение. На сегодняшний день все больные находятся в инфекционном отделении больницы. На амбулаторном лечении находятся трое больных. У всех состояние средней степени тяжести», - пояснили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО в воскресенье.

Санврачи ЗКО сообщили, что у всех обратившихся «острый гастроэнтероколит».

Отмечается, что в ходе эпидемиологического расследования специалистами Бурлинского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля, было установлено, что семеро работников компании 10 мая ужинали в одном из столовой, которая расположена на месторождении КНГКМ (Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения).
Двое работников забрали ужин на вынос домой, в результате, пострадало еще два человека из домашнего очага.

«При поступлении в больницу все больные жаловались на жидкий стул, рвоту, повышение температуры тела. На сегодняшний день начата внеплановая проверка с применением лабораторных исследований в отношении данной столовой. Результаты лабораторных исследований в работе. Эпидрасследование продолжается», - отметили санврачи ЗКО.

Напомним, 15 мая рабочие американской нефтегазовой компании Halliburton в Аксае были госпитализированы с токсикоинфекцией.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика