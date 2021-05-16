Санврачи назвали предварительную причину отравления рабочих нефтегазовой компании в ЗКО

Уральск. 16 мая. КазТАГ – Санврачи назвали предварительную причину отравления рабочих нефтегазовой компании в Западно-Казахстанской области, сообщает портал «Мой город».
«Общее количество заболевших - девять человек. Шесть больных госпитализировали в инфекционное отделение, из них двое были переведены в реанимационное отделение. На сегодняшний день все больные находятся в инфекционном отделении больницы. На амбулаторном лечении находятся трое больных. У всех состояние средней степени тяжести», - пояснили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО в воскресенье.
Санврачи ЗКО сообщили, что у всех обратившихся «острый гастроэнтероколит».
Отмечается, что в ходе эпидемиологического расследования специалистами Бурлинского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля, было установлено, что семеро работников компании 10 мая ужинали в одном из столовой, которая расположена на месторождении КНГКМ (Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения). Двое работников забрали ужин на вынос домой, в результате, пострадало еще два человека из домашнего очага.
«При поступлении в больницу все больные жаловались на жидкий стул, рвоту, повышение температуры тела. На сегодняшний день начата внеплановая проверка с применением лабораторных исследований в отношении данной столовой. Результаты лабораторных исследований в работе. Эпидрасследование продолжается», - отметили санврачи ЗКО.
Напомним, 15 мая рабочие американской нефтегазовой компании Halliburton в Аксае были госпитализированы с токсикоинфекцией.
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