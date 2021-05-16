Изоляция на 14 дней: новое постановление подписал главный санврач Казахстана

Главный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление, передает zakon.kz.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Акимам, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:
1) изоляцию на дому (домашний карантин) на 14 дней лиц, прибывших в Республику Казахстан и посещавших Мальдивские острова в течение последних 14 дней. Изоляция на домашний карантин проводится независимо от наличия Справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19;
2) медицинское наблюдение в течение 14 дней за лицами, посещавшими Мальдивские острова в течение последних 14 дней.
2. Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан обеспечить предоставление специалистам Департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК списков лиц, прибывших в Республику Казахстан и посещавших Мальдивские острова в течение последних 14 дней.
3. Структурным подразделениям Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан обеспечить предоставление специалистам территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК списков лиц, прибывших в Республику Казахстан и посещавших Мальдивские острова в течение последних 14 дней.
4. Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте обеспечить:
разъяснение лицам, прибывшим в Республику Казахстан и посещавшим Мальдивские острова в течение последних 14 дней о возможных симптомах COVID-19 и получение соответствующей расписки согласно приложению к настоящему постановлению;
направление в территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан и управления здравоохранения областей и городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент информации по прибывшим в Республику Казахстан лицам, посещавшим Мальдивские острова в течение последних 14 дней.
5. Руководителям территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля обеспечить контроль обеспечения изоляции на дому и медицинского наблюдения в течение 14 дней лиц, прибывших в Республику Казахстан и посещавших Мальдивские острова в течение последних 14 дней.
Постановление вступает в силу в 00 часов 17 мая 2021 года.
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