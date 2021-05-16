И все-таки они существуют: Пентагон изучает подлинное видео загадочного НЛО, которое сняли моряки ВМС США

Таинственный объект заснятый морскими военными скрылся в океане, однако его поиски в толще вод ничего не дал.Видео, на котором морским военным ВМС США удалось заснять, НЛО, признали подлинным. После всех проверок, которые с записью провели в Пентагоне, специалисты подтвердили – никакого обмана, подделки или розыгрыша. На определение подлинности ушло почти два года. Теперь, как сообщает «Экономика сегодня», министерство обороны намерено тщательно исследовать запечатленный на ролике сам объект «сферической» формы, а также трансмиссионные аппараты, которые попали на видео.Отметим, что загадочный летящий объект был обнаружен стоящими на палубе военные моряки на побережье Калифорнии 15 июня 2019 года. Однако только накануне запись появилась в общем доступе.На кадрах видно, как парящий над океаном объект через какие-то доли секунды ныряет в воду. После того, как ролик был обнародован, представитель Пентагона Сьюзан Гоф подтвердила, что сняты они американскими моряками. За кадром даже можно различить речь военных. Судя по переводу, который приводит издание, один из военных приказывает подчиненному установить дальность и пеленг объекта, который упал в океан. И всё! Как говорится в подобным случаях, это всё, что населению следует знать, потому что представитель американского министерства обороны отказалась давать дополнительную информацию.

В то же время режиссер Джереми Корбелл, который тоже опубликовал ролик с НЛО, рассказал пользователям своего Twitter, что после крушения обломки таинственного объекта пытались найти, но безуспешно. Быть может, это и не было крушением, а таким образом НЛО просто стал невидимым в воде?Как бы то ни было, но в последнее время не тольк уфологи верят в неопознанные летающие объекты, инопланетян и в то, что мы не одни во Вселенной. Сразу три бывших директора ЦРУ признались, что в корне изменили свое отношение к НЛО и инопланетянам, уверовав в то, что они существуют.







Но с присущим американским политикам и военным фобиям, тут же объявили, что президент России Владимир Путин использовал НЛО для погони за кораблями США. Одним словом, все инопланетные корабли стоят на службе у российского президента.