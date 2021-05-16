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Когда реальность круче фотошопа

Просмотров:342 Опубликовано: Вчера, 21:42
Когда реальность круче фотошопа
Фото: cameralabs.org
В эпоху технологического бума никого не удивишь сложными манипуляциями с фото и видео. Например, технология дипфейк способна поменять лицо нелюбимого актера на любимого. Даже встроенные фильтры Instagram могут существенно улучшить качество фото, что и говорить про возможности Photoshоp. Но порой меткий глаз фотографа, мгновенная реакция и удачное стечение обстоятельств способны на то, что не под силу ни одной компьютерной программе, сообщает zakon.kz.

Удивительное открывается равно на снимках профессионалов и на любительских фото. Порой нужное стечение обстоятельств приходится караулить часами, а порой оно буквально "бросается" в объектив. Но столь ли важно как, когда и где была сделана фотография? Главное – ощущение чуда, которое она способна подарить.

Прайя да Маринья, Португалия. Фотограф reubenfields

Когда реальность круче фотошопа


"Маленький Великий А’Туин". Черепаха реки Мэри с водорослями на панцире

Когда реальность круче фотошопа


Доктор Кто ошибся местом приземления

Когда реальность круче фотошопа


Естественная древесная арка на дорожке, ведущей к дому

Когда реальность круче фотошопа


Завораживающая красота байкальского льда. Фотограф Алексей Трофимов

Когда реальность круче фотошопа


Яркие цветущие тюльпаны в начале лета 2019-го. Дафэн, Цзянсу, Китай. Фотограф Guomei Yang

Когда реальность круче фотошопа


Чарынский каньон в Казахстане

Когда реальность круче фотошопа


Кровеносные сосуды человека, завещавшего своё тело на нужды науки. Экспонат с выставки "Мир тела"

Когда реальность круче фотошопа


Зимний спарринг оленей в Скалистых горах. Фотограф Зак Роквам

Когда реальность круче фотошопа


Озеро Макдональдс в Национальном парке Глейшер, штат Монтана. Фотограф @davidmrule

Когда реальность круче фотошопа


Гусеница мешочница и ее домик. Фотографы Мелвин Йео, Ник Бэй

Когда реальность круче фотошопа


Вывих шейного позвонка у жирафа. Фотограф Филип Джей Бриггс

Когда реальность круче фотошопа


Фото солнечного концентратора в Севилье со спутника, Испания

Когда реальность круче фотошопа


Транспортировка носорога, спасенного от браконьеров в Африке

Когда реальность круче фотошопа


Луна катится по ступенькам многоэтажки

Когда реальность круче фотошопа


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Когда реальность круче фотошопа


Аэрография зимы

Когда реальность круче фотошопа


Биолюминесцентные водоросли, Джервис-Бей, Австралия. Фотограф Джордан Робинс

Когда реальность круче фотошопа


Фотограф Милош Симик

Когда реальность круче фотошопа


Глаза аллигатора в темноте

Когда реальность круче фотошопа


Розовое озеро, Алтай, Россия

Когда реальность круче фотошопа


Источник: zakon.kz
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