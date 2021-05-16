Индийский ад: десятки трупов плывут по Гангу, живые мажутся навозом, чтобы спастись от ковида

Индийские власти подтвердили, что тела умерших, обнаруженные ранее в реках по всей стране - это жертвы коронавируса. Опубликованный документ - первый случай, когда власти официально признали тот факт, что бедняки вынуждены вместо сожжения сбрасывать трупы погибших в реки.Несмотря на то, что в Индии продолжается ужасающий рост смертности в связи с пандемией, эксперты отмечают, что официальная статистика охватывает не весь масштаб бедствия. Многие случаи заболевания в деревнях густонаселенных штатов остаются незамечененными.При этом уровень бедности не позволяет людям покупать дрова для кремации и именно решение бросать тела в воду могло вызвать еще больший всплеск заболеваемости коронавирусом. Власти страны обратились к региональным чиновникам с просьбой ограничить сброс тел в воду. Также правительство Индии пообещало заплатить около 5000 рупий (68 долларов США) на погребение.

Ежедневно в Индии регистрируется около 4 тысяч смертей от ковида, однако эксперты полагают эта статистика сильно занижена. Во многих регионах возникла очередь на сожжение тел в крематориях, с стоимость погребения увеличилась.При этом накануне, в субботу 15 мая, власти Индии опровергли, что из рек было извлечено 2000 тел. По словам чиновников, время от времени из водоемов достают от 10 до 20 трупов погибших.Бедность и отсутствие медикаментов, а также религиозные взгляды жителей Индии толкают граждан на поиски альтернативных методов лечения. Так, в индийском штате Гуджарат жители решили обмазываться смесью из навоза: по их мнению, такое «лекарство» должно помочь избежать заражения и укрепляюще повлиять на иммунитет.



Корова и все, что с ней связано, считается в Индии священным

В связи с тем, что в Индии корова считается священным животным, коровий навоз традиционно использовали для ритуалов и уборки дома. Считается, что он обладает антисептическим эффектом.

Чтобы избежать заражения ковидом, индийцы обмазываются навозом коровы, после чего ждут, пока он высохнет и смывают его коровьим молоком, сообщает pravda.ru.



Индийские врачи не поддерживают идею такого лечения

При этом официальная медицина в Индии не поддерживает такой способ лечения коронавируса. Эффективность метода не была подтверждена никакими исследованиями.Ранее "Блокнот" писал о том, что тела умерших в Индии из-за нехватки крематориев пришлось сжигать на кострах прямо на улице. Происходящее в стране окрестили "коронавирусным штормом" и даже "коронавирусным адом".



Сообщения о том, что река Ганг завалена ковидными трупами поступают уже несколько недель. Однако ранее правительство не признавало проблему.Стоит отметить, что популярный телеведущий доктор Мясников спрогнозировал подобную ситуацию и в России. По мнению теледоктора, если наши соотечественники не начнут более ответственно относиться к вакцинации и мерам самоизоляции, у нас «вспыхнет как в Индии».



