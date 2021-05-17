Число заражений снизилось в Казахстане

За прошедшие сутки (16 мая) в Казахстане зарегистрировано 2089 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число заражений снизилось по сравнению с прошедшим днем, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 360 193 случая, из них:



в Нур-Султане -284;

в Алматы - 549;

в Шымкенте - 86;

в Акмолинской области - 153;

в Актюбинской области - 50;

в Алматинской области - 125;

в Атырауской области - 77;

в ВКО - 74;

в Жамбылской области - 32;

в ЗКО - 97;

в Карагандинской области - 346;

в Костанайской области - 32;

в Кызылординской области - 16;

в Мангистауской области - 39;

в Павлодарской области - 87;

в СКО - 12;

в Туркестанской области - 30.