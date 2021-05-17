Казахстанец за две минуты нокаутировал американца и забрал чемпионский титул

17 мая в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялся поединок за титул чемпиона лиги Fury Fighting между казахстанским бойцом Николаем Веретенниковым (8-3) и американцем Энтони Айви (6-4), сообщает zakon.kz.



Бой возглавил турнир Fury FC 46 и проходил в рамках полусреднего веса. Всю намеченную дистанцию схватка не продлилась и закончилась победой Веретенникова нокаутом в первом раунде на временной отметке 2:00.



Таким образом, Николай одержал девятую победу в ММА, а Айви потерпел пятое поражение в карьере.



Стоит отметить, что на турнире лично присутствовал президент UFC Дана Уайт. Айви ранее уже выступал в его промоушене.



Напомним, что казахстанец подходил к данному событию на серии из семи побед подряд. В последнем поединке Веретенников единогласным решением судей победил Стивена Джонса (8-2).