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Казахстанец за две минуты нокаутировал американца и забрал чемпионский титул

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:14
Казахстанец за две минуты нокаутировал американца и забрал чемпионский титул
Фото: sports.kz
17 мая в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялся поединок за титул чемпиона лиги Fury Fighting между казахстанским бойцом Николаем Веретенниковым (8-3) и американцем Энтони Айви (6-4), сообщает zakon.kz.

Бой возглавил турнир Fury FC 46 и проходил в рамках полусреднего веса. Всю намеченную дистанцию схватка не продлилась и закончилась победой Веретенникова нокаутом в первом раунде на временной отметке 2:00.

Таким образом, Николай одержал девятую победу в ММА, а Айви потерпел пятое поражение в карьере.

Стоит отметить, что на турнире лично присутствовал президент UFC Дана Уайт. Айви ранее уже выступал в его промоушене.

Напомним, что казахстанец подходил к данному событию на серии из семи побед подряд. В последнем поединке Веретенников единогласным решением судей победил Стивена Джонса (8-2).


Источник: zakon.kz
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