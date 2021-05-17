Индийский чай может подорожать из-за ситуации с коронавирусом

Производители чая в Индии предупреждают о росте цен из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Public News.



По данным индийской ассоциации производителей чая, случаи заражения COVID-19 уже выявлены как минимум на 90 плантациях в штате Ассам, а это основной поставщик чайной продукции в стране. Коронавирус обнаружили у 500 человек, однако это число еще может возрасти с ростом количества тестов.



В связи с этим глава Чайного совета Индии Прабат Безболуа предполагает, что, в случае если ситуацию не возьмут под контроль, вспышки COVID-19 на плантациях могут ударить по сезону и привести к росту цен на товар.



Распространению инфекции также способствуют условия проживания большинства работников. Президент студенческой ассоциации чайных племен Ассама написал местным властям, что сотрудники работают и перемещаются большими группами, а живут в крайне тесных помещениях.



Власти Индии начали открывать специальные пункты вакцинации для работников отрасли, однако пока не могут обеспечить их необходимым количеством доз прививки.



Еще один фактор, который сказывается на чайном сезоне в Индии, - сильные засухи на северо-востоке страны, из-за которых чайные листья быстро вянут и опадают.



Индия является крупнейшим после Китая производителем чая в мире: ежегодно она экспортирует около 900 тысяч тонн товара.



Напомним, пандемия коронавируса сеет хаос в Индии: страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Несмотря на международную помощь, граждане по всей стране испытывают недостаток больничных коек, кислорода или лекарств, в результате чего многие умирают из-за отсутствия лечения.