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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Флаг ЛГБТ появился на посольстве США в Нур-Султане

Просмотров:3551 Опубликовано: Сегодня, 12:01
Флаг ЛГБТ появился на посольстве США в Нур-Султане
Фото: U.S. Embassy in Kazakhstan
Астанчане активно обсуждают флаг ЛГБТ, появившийся на здании посольства США в Казахстане, передает zakon.kz.

Фото стали распространять с вечера 16 мая. Казахстанцев это озадачило. Позиция у людей разная. Некоторые высказались за то, что ничего плохого в людях нетрадиционной ориентации нет, но возводить это в публичный культ не стоит. Другие отмечают, что это американская позиция, ничего противозаконного в этом нет. Многие отнеслись к этому просто негативно.

Причина появления флага ЛГБТ объясняется на странице посольства США в соцсетях.

- Сегодня мы отмечаем ежегодный Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией (IDAHOBiT), - сказано в сообщении посольства.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 11 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:21
Сами себя определили, кто они))). Впрочем и так всем понятно было)))
 
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Tankushka (Посетители) Сегодня, 17:20
Сегодня 17 мая Международный день борьбы с ГОМОФОБИЕЙ. Поэтому и флаг вывесили. Люди, будьте толерантны!
 
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  • GIBSON.SG
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:46
Цитата: master_kz
В Куеве вообще целые парады и шествия проводят под присмотром полиции всякой

и что вам так покоя Украина не дает? завидно? )
здесь чел, гражданин РФ к тому же, высказывает в сторону посольства США, которое находится на территории КЗ. наверное скучает сильно )) вот ему чтобы не скучалось и был мой посыл.
кстати там по Москве и ЛГБТ представители ходят спокойно и в Госдуме заседают и даже не за забором как у нас.
так что кому печёт тот пусть за собой сперва посмотрит.
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 15:44
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master_kz (Посетители) Сегодня, 15:38
Цитата: Альфарий
Каминг аут всего посольства)))

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master_kz (Посетители) Сегодня, 15:28
Цитата: Pinochet
по Москве ходят зигуют

В Куеве вообще целые парады и шествия проводят под присмотром полиции всякой uhmylka
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:45
Цитата: Наги_Актау
А разве по законам РК не предусмотрена ответственность за пропаганду гомосятины?

территория иностранного посольства это не территория КЗ
Цитата: дорожник
Эдак завтра и свастику вывесят

по Москве ходят зигуют спокойно русские парни. скрепы русского мира укрепляют.
 
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  • elek
  • Исатай
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:19
Эдак завтра и свастику вывесят

Жить нужно непременно хорошо
 
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 Альфарий (Посетители) Сегодня, 14:05
Каминг аут всего посольства)))
 
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  • дорожник
  • Red1
  • elek
  • Vaciliy
 Космос (Посетители) Сегодня, 13:30
Это называется прививка. В малых дозах, вроде ничего особенного, главное, чтоб глаз привык, а там и сознание...
 
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