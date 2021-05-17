Дырка в полу: назван регион-антилидер "туалетного" рейтинга в Казахстане

Аналитики назвали регион-антилидер "туалетного" рейтинга в Казахстане. В этой области самая высокая доля домохозяйств, использующих туалеты с выгребными ямами, передает Tengrinews.kz.



В Казахстане каждое третье домохозяйство использует туалет с выгребной ямой, сообщают аналитики.



"C туалетами в домохозяйствах наблюдаются проблемы. Так, лишь 53,6 процента обследуемых домохозяйств используют туалеты с центральной системой канализации, 18,3 процента - туалеты с индивидуальной системой канализации (септиком), в то время как 34,1 процента домохозяйств довольствуются туалетами с выгребной ямой", - отмечают аналитики.



Туалетами с центральной канализацией лучше всего обеспечены домохозяйства Нур-Султана и Алматы, а также Карагандинской области. Хуже всего с туалетами с центральной канализацией обстоят дела в Туркестанской области: ими оборудованы лишь 8,8 процента домохозяйств. В тройку аутсайдеров также попали Алматинская и Кызылординская области.



"В Туркестанской области самая высокая доля домохозяйств, использующих туалеты с выгребными ямами: 86,7 процента. В тройке регионов с особенно "популярными" удобствами такого типа также оказались Кызылординская (74,7 процента) и Атырауская (64 процента) области", - добавляют аналитики.



Также отмечается, что в Туркестанской области лишь 8,9 процента домохозяйств используют туалет с септиком.