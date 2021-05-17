«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 17 Мая
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.71 KZT
  • €1 = 519.12 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В ценовом сговоре уличили производителей сахара в Алматинской области

Просмотров:233 Опубликовано: Сегодня, 13:09
В ценовом сговоре уличили производителей сахара в Алматинской области
Иллюстративное фото
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Алматинской области в формате Open Space провел совещание с участием представителей субъектов, занимающихся производством и оптовой реализацией сахара, передает zakon.kz.

Участников встречи ознакомили с текущей ситуацией на рынке производства и оптовой реализации сахара.

В частности, антимонопольный департамент сообщил о результатах проведенного анализа, по итогам которого в действиях ТОО "Коксуский сахарный завод" и ТОО "Аксу кант" были усмотрены признаки нарушения статьи 170 ПК РК - согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих первичную реализацию сахара.

Обоим предприятиям были направлены уведомления об устранении признаков нарушений конкурентного законодательства. ТОО "Коксуский Сахарный Завод"исполнил уведомление Департамента, снизив стоимость реализации сахара в среднем на 10 тенге за 1 кг, - сообщили в антимонопольном ведомстве.

Однако ТОО "Аксу Кант" уведомление Департамента не исполнил, на основании чего в отношении предприятия начато расследование нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:19
Толку то что вы нашли сговор. От этого ничего не измениться, ни посадить, ни казнить никого не можете. А цены всё растут и растут а сахара песка что то нет в магазинах. Толку то ?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика