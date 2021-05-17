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Жительница Индии очнулась за несколько минут до собственной кремации

Просмотров:43 Опубликовано: Сегодня, 15:15
Жительница Индии очнулась за несколько минут до собственной кремации
Фото ©REUTERS
За несколько минут до собственной кремации очнулась 76-летняя женщина. Родственники женщины решили, что она умерла от COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Business Insider.

У женщины по имени Шакунтала Гайквад из города Барамати на прошлой неделе был обнаружен коронавирус. После того, как ее состояние ухудшилось, члены семьи отвезли ее в больницу "Силвер Джубили". Однако свободных палат не было. Пока семья находилась в машине, женщина потеряла сознание, и родные подумали, что она скончалась.

Семья отвезла ее домой и начала готовиться к кремации, но, как сообщают местные СМИ, незадолго до сожжения погребальных носилок женщина открыла глаза и начала плакать. Случай подтвердил сотрудник местного полицейского департамента Сантош Гайквад.

Женщина была доставлена обратно в больницу для дальнейшего лечения, сейчас ее состояние неизвестно.

По данным сайта Университета Джонса Хопкинса на 16 мая, в Индии заболели 24 684 077 человек, умерли 270 284, вакцинировались 182 220 164.

Население Индии достигает 1,4 миллиарда человек.

Напомним, пандемия коронавируса сеет хаос в Индии: страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Несмотря на международную помощь, граждане по всей стране испытывают недостаток больничных коек, кислорода или лекарств, в результате чего многие умирают из-за отсутствия лечения.


Источник: tengrinews.kz
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