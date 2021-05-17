"Мне без конца звонила его мама". 15 историй о неудачных первых свиданиях

Первое свидание для многих это волнительное событие. Многие люди очень волнуются, когда идут на встречу. TengriMIX делится подборкой историй о том, как людям не повезло на первых свиданиях.



Важно отметить, что не в коем случае не надо расстраиваться. Возможно, это не был ваш человек. Обсуждение, которое уже набрало более трехсот ответов, начал пользователь Reddit, попросивший участников портала поделиться историей о худшем первом свидании. Люди поделились историями неудачных первых свиданий, которые положили конец так и не начавшимся отношениям. Но были среди них и счастливые истории. Представляем вам 15 самых интересных ответов.



"Посреди ужина девушке, с которой я был на свидании, позвонила ее мама. Я не придал этому значения, пока она не начала плакать. Мама сообщила о своем диагнозе - рак груди. Девушка начала плакать и говорить, что ей нужно идти. А все смотрели на меня, как на придурка, потому что подумали, что я только что расстался с ней. Я сидел с пустым выражением лица и был так растерян, что не знал, что делать в этой ситуации".



"Во нашего первого свидания девушка переписывалась со своим бывшим. При этом спрашивала меня, что я думаю о ее сообщениях и что ей сказать ему. Все время извинялась за свое поведение, но только для для того, чтобы продолжить переписку с ним через две минуты. Интересовалась моей "мужской точкой зрения" о том, почему ее бывший не хочет снова быть вместе с ней".



"Я пригласила домой парня, с которым познакомилась в интернете. Когда я открыла дверь, он сказал, что может убить меня, если захочет. И чтобы я никогда больше не встречалась с кем-либо из интернета. Два моих соседа по квартире были на кухне и слышали его. На них это не произвело впечатления. Свидание длилось около десяти минут. Мы с ним немного поболтали, а мои соседи все это время сидели на диване, уставившись на него".



"Я к ней ехал через весь город, чтобы встретиться. Прибыв на место, увидел, что девушка флиртует с другим парнем. Она даже имела наглость подойти и спросить меня, есть ли у меня ручка, чтобы она могла записать его номер. Я покачал головой и ушел".



"На первом свидании в шикарном ресторане у меня впервые проявилась аллергия на моллюсков, и я впала в анафилактический шок. А он просто посмотрел на меня и спросил: "Ты в порядке? Выглядишь, как будто у тебя жар или типа того".



"Мы договорились погулять и устроить пикник. Я потратил три дня, планируя идеальную прогулку, выясняя ее любимую еду и тому подобное. У меня ушло около 40 часов, чтобы все подготовить. Вовремя добрался до согласованного места, и тут мой телефон зазвонил. Она сказала, что ей не нравится моя футболка и что из этого ничего не выйдет, а затем заблокировала мой номер. Я же позвонил другу и мы с ним провели отличный пикник. Нам было весело".



"Спустя двадцать минут первого свидания он попросил меня переехать к нему. Я ушла, но потом его мать не переставала звонить мне, и просить, чтобы я дала ему второй шанс. Когда я заблокировала его мать, он появился на моем рабочем месте с романтическими подарками. И так было несколько раз".



"Мы пошли в горы, потому что она никогда там не была. Прекрасно провели там время! На обратном пути я решил захватить немного горной воды. Это была самая вкусная вода, которую я когда-либо пробовал в своей жизни! Я выпил почти четверть бутылки. Но этого делать, как выяснилось, не стоило. Когда мы спустились с высоты, у меня в животе что-то забурлило. Увидев мое лицо, девушка спросила, все ли со мной в порядке. Я заявил, что все хорошо, хотя мы оба поняли, что происходит. Мы начали быстро искать туалет, но в двух придорожных заведениях, где мы останавливались, его не было.



Когда я понял, что у меня осталось ровно 0,3 секунды перед неизбежным, я съехал на обочину, открыл дверь и сделал то, что должен был сделать, прямо перед ней. После этого я рассыпался в извинениях. Мне было так неловко. Выражение ее лица я буду помнить вечно. Я попросил у нее салфетки. У нее есть дети, поэтому я решил, что у нее в машине должны салфетки. Она дала мне упаковку. Через три минуты я вернулся в машину. Радио было выключено, и мы ехали в тишине, как мне тогда казалось, целую вечность.



Но я решил, что должен что-то сказать, поэтому я посмотрел на нее, и тогда на ее лице появилась большая улыбка. Она начала истерически смеяться и сказала мне, что никто и никогда не делал этого раньше на свидании. Она сказала мне, что сделала бы то же самое, и это намного лучше, чем испачкать штаны. Это было почти два года назад, и мы все еще вместе. Мы до сих пор смеемся над этим, как будто это случилось вчера"



"Она не смотрела на меня. Вообще. Все свидание она просто смотрела в сторону".



"В свои 20 с небольшим лет я переехала обратно в родной город, но знакомых там у меня уже не осталось. Тогда я решила поэкспериментировать и встретиться с парнем, который не подходил под мой "обычный" типаж. Мы договорились о первом свидании через несколько недель после того, как познакомились. Он не водил машину, так что я должна была заехать за ним. Но в день свидания он не отвечал на звонки, а потом заявил, что ему было плохо, потому что его хорек умер. Я решила дать ему второй шанс и мы договорились встретиться на следующих выходных.



Мы встретились у него дома. Он показал мне свою комнату. В ней был матрас на полу без простыни и море море пустых банок из-под газировки. В мои ноздри ударил самый отвратительный запах, с которым я когда-либо сталкивалась в своей жизни. И тогда он заявил: "Не обращай внимания на этот запах, это просто мой хорек". Да, мертвый хорек. Он оставил его трупик в клетке, в углу комнаты. На неделю. Первое свидание не состоялось, я просто домой".



"Мой друг был на свидании с девушкой из Tinder. Он ушел в туалет, а когда вернулся, ее уже не было. Парень за соседним столиком подошел к нему и сказал, что девушка рылась в карманах его пальто, прежде чем просто встать и уйти. Предположительно, она пыталась украсть его бумажник"



"Я пригласил девушку на свидание в кино. Пока мы смотрели фильм, нам принесли попкорн. После того, как фильм закончился, я заметил, что ей трудно встать, потому что у нее заняты руки. Я попытался взять контейнер с попкорном из ее рук. Но она сердито на меня посмотрела и потом не разговаривала со мной всю дорогу домой. На следующий день я получил сообщение о том, как я оскорбил ее женственность, пытаясь взять контейнер с попкорном из ее рук, хотя она была вполне способна справиться с этим сама".



"Я только вернулась из путешествия по Европе. Из аэропорта меня забрал парень, который был влюблен в меня. Он встретил меня пивом, затем мы пошли в местную закусочную рядом с моей квартирой, где ели блины. После этого мы добрались ко мне домой. Он сказал, что отлично провел время и хотел бы увидеть меня снова. Я ему поверила. Как потом выяснилось, он украл у меня две пластинки "Битлз", которые я купила в музее "Битлз" в Ливерпуле той ночью".



"Парень настоял на том, чтобы заплатить за счет в ресторане и не позволил мне оплатить свою половину. В конце свидания он взбесился, когда я не осталась у него ночевать, сказав: "Вы, женщины все одинаковы, вы хотите, чтобы мы платили за все, но никогда ничего не даете взамен". Больше я ему не звонила".



"Я переписывался с девушкой в течение нескольких недель, все шло хорошо, поэтому мы решили пойти на первое свидание. Мне пришлось ехать целый час, так как она не хотела встречаться в центре города, тогда ее любимым "рестораном", который она выбрала для свидания, был мрачный бар, в который я бы никогда не пошел сам. Все было хорошо 15 минут, а затем появилась ее подруга, присела к нам за стол и начала допрашивать меня.



В течение следующего часа девушка, с которой я на самом деле пришел на встречу, сказала, от силы, два предложения, пока ее громкая, несносная подруга допрашивала меня. Когда стало ясно, что она не собирается уходить, я спросил, может ли она оставить нас в покое, так как это было наше первое свидание. Они обе очень обиделись на это, встали, и ушли. В ту ночь мне пришлось спать в машине, потому что я выпил и не мог сесть за руль. Эта история, на самом деле, имеет позитивное завершение. На следующий день я зашел в приложение знакомств с намерением сказать ей, что я не хочу общаться с ней, и увидел, что мне пришло сообщение от другой девушки. Эта девушка теперь моя жена!".