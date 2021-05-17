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Минздрав изменил тарифы на медуслуги, связанные с COVID-19

Просмотров:243 Опубликовано: Сегодня, 17:47
Минздрав изменил тарифы на медуслуги, связанные с COVID-19
Иллюстративное фото
Министерство здравоохранения РК подготовило изменения тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования, передает zakon.kz.

В частности, приняты тарифы на медицинские услуги, связанные с пандемией коронавируса COVID-19

Так, за диагностическое исследование на выявление РНК вируса COVID-19 из биологического материала методом полимеразной цепной реакции из ОСМС будет выплачиваться 5 179,65 тенге за услугу.

Определение антител класса IgМ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови ИФА-методом составит 4 154,01 тенге.

Определение суммарных антител классов IgМ/IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови ИФА-методом будет стоить 5 387,75 тенге.

Определение суммарных антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции - 3 512,97 тенге.

Определение антигена к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) экспресс-методом составит 2 237,91 тенге.

Один день изоляции в карантинном стационаре при подозрении на COVID-19 обойдется 14 016,75 тенге.

Тариф за один выезд мобильной бригады ПМСП составит 5 733,37 тенге.

Кроме того, определен коэффициент учета надбавок за работу в сельской местности на медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, оплата которых осуществляется медицинским и немедицинским организациям, связанные с пандемией коронавируса COVID-19 при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях– 1,1298.


Источник: zakon.kz
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