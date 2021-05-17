Минздрав изменил тарифы на медуслуги, связанные с COVID-19

Министерство здравоохранения РК подготовило изменения тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования, передает zakon.kz.



В частности, приняты тарифы на медицинские услуги, связанные с пандемией коронавируса COVID-19



Так, за диагностическое исследование на выявление РНК вируса COVID-19 из биологического материала методом полимеразной цепной реакции из ОСМС будет выплачиваться 5 179,65 тенге за услугу.



Определение антител класса IgМ к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови ИФА-методом составит 4 154,01 тенге.



Определение суммарных антител классов IgМ/IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови ИФА-методом будет стоить 5 387,75 тенге.



Определение суммарных антител к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции - 3 512,97 тенге.



Определение антигена к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) экспресс-методом составит 2 237,91 тенге.



Один день изоляции в карантинном стационаре при подозрении на COVID-19 обойдется 14 016,75 тенге.



Тариф за один выезд мобильной бригады ПМСП составит 5 733,37 тенге.



Кроме того, определен коэффициент учета надбавок за работу в сельской местности на медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, оплата которых осуществляется медицинским и немедицинским организациям, связанные с пандемией коронавируса COVID-19 при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях– 1,1298.