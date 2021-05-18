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Онищенко заявил об опасности американских биолабораторий в СНГ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:12
Онищенко заявил об опасности американских биолабораторий в СНГ
Иллюстративное фото
В России обеспокоились биологическими лабораториями Пентагона в странах СНГ, в частности в Казахстане и Узбекистане. В Москве опасаются, что под видом изучения опасных инфекций в этих центрах американцы разрабатывают биологическое оружие. Об этом в интервью Sputnik заявил бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, сообщает Tengrinews.kz.

Он напомнил, что американские биологические лаборатории, финансируемые министерством обороны США, сейчас действуют в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Молдове, Узбекистане и Украине.

"В этих лабораториях сидят высокопрофессиональные военные микробиологи. Конечно, они не разрабатывают что-то, предназначенное для защиты грузинских или азербайджанских детей. Они занимаются изучением природных вирусных очагов и вывозом штаммов. Их задача простая - сделать вирулентные (с высокой способностью к заражению - прим.) штаммы, которые могли бы легко сойти за местные", - заверил Онищенко.

Особенно серьезное беспокойство в России, по словам врача, вызывает Центральная референс-лаборатория, расположенная недалеко от Алматы. Это учреждение оснащено самым современным оборудованием и входит в научную сеть Пентагона в Центральной Азии.

"Лаборатория очень мощная, с самым высоким уровнем защиты. Там разрабатывают военные биологические рецептуры. К гражданскому здравоохранению Казахстана это место никакого отношения не имеет. В США практически не скрывают, что ведут активную биологическую программу на территории Казахстана", - заметил экс-глава Роспотребнадзора.

В современных реалиях биологическое оружие становится одним из главных инструментов гибридной войны, считает Онищенко. Пандемия коронавируса наглядно показала, какой урон может нанести инфекция.

Впрочем, ранее в Казахском научном центре карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева заверили, что США не смогут работать над созданием биологического оружия в Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алматы.

Основные задачи ЦРЛ - усовершенствование системы эпидемиологического мониторинга за особо опасными инфекциями, подготовка специалистов, внедрение стандартов биобезопасности и биозащиты. Помимо лабораторий, в ЦРЛ будет размещен крематорий, где будут уничтожаться трупы подопытных животных.

Директор научного центра Бакыт Атшабар отметил, что лаборатория не будет использоваться в качестве военного объекта. Работы по созданию биологического оружия, по словам ученого, в центре вестись не могут.

"Казахстан является членом мирового сообщества, Казахстан подписал множество международных документов, касающихся ядерной, биологической, химической безопасности, он привержен этим документам и поддерживает их, в частности конвенцию, которая запрещает любые испытания, любое производство, исследования биологического оружия. Нет никакого намека на то, что ЦРЛ будет заниматься тем, о чем вы говорите (разработкой биологического оружия. - Прим. автора)", - подчеркнул Атшабар.

Он добавил, что участие США в проекте было необходимым в части финансирования и опыта создания подобных объектов. У казахстанских ученых, по словам директора научного центра, нет необходимых навыков для работы в высокотехнологичных лабораториях. Строительство центра, по словам ученого, финансируется США в рамках программы "Совместное снижение угрозы".

Атшабар подчеркнул, что после завершения строительства США передаст ЦРЛ в собственность Казахстана. Ученый пояснил, что США пытаются помочь в строительстве таких лабораторий в странах - источниках инфекций, чтобы оградить себя от опасных болезней.

МИД Казахстана и глава Минздрава ранее также опровергли распространяемую некоторыми зарубежными и отечественными СМИ информацию о том, что на территории страны разрабатывается биологическое оружие.

"Мы убедились, что вирусы эффективны с точки зрения создания массового психоза, дестабилизации политической обстановки, обрушения экономик. Коронавирус нанес мировой экономике больший ущерб, чем любая война", - отметил депутат.

В то же время доказать искусственное происхождение вируса сейчас невозможно из-за неполного контроля за работой биологических лабораторий. Проверяющим показывают лишь то, что им "можно видеть", заключил он.

"Иногда грузинских специалистов наряжают в костюмы, и они ходят по этим лабораториям. Но в самое "сердце", в самые сокровенные места, их не пускают. Какие исследования там проводятся - никто не знает, потому что это военные исследования", - резюмировал Геннадий Онищенко.


Источник: tengrinews.kz
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