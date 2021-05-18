Названы страны, куда могут летать казахстанцы

Казахстан выполняет авиарейсы в 13 стран, сообщает zakon.kz.
В МИИР отметили, что по международным направлениям выполняются регулярные авиарейсы в 13 стран по 40 маршрутам с частотой 117 рейса в неделю.
- Турция – 12 рейсов в неделю; - ОАЭ – 31 рейс в неделю; - Узбекистан - 22 рейса в неделю; - Россия – 10 рейсов в неделю; - Кыргызстан – 7 рейсов в неделю; - Беларусь – 4 рейса в неделю; - Украина – 4 рейса в неделю; - Германия – 9 рейсов в неделю; - Грузия – 9 рейсов в неделю; - Таджикистан – 2 рейса в неделю; - Южная Корея – 2 рейса в неделю; - Египет – 2 чартерных рейса в неделю; - Мальдивы – 3 рейса в неделю.
16 мая главный санврач Казахстана подписал новое постановление.
Согласно этому постановлению, изоляции на дому (домашний карантин) на 14 дней подлежат люди, прибывшие в Казахстан, и посещавшие Мальдивские острова в течение последних 14 дней.
А уже 17 мая стало известно, что Air Astana приостановила рейсы на Мальдивские острова до 31 мая.
17, 19 и 24 мая компания организует репатриационные рейсы для пассажиров, находящихся на Мальдивах. Деньги за отмененные рейсы пассажиры смогут вернуть в полном размере.
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