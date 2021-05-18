Стипендии студентам будут выплачивать по-новому в Казахстане

Министерство образования и науки РК изменит подход к выплате стипендий для студентов высших учебных заведений страны.



На аппаратном совещании ведомства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов напомнил о том, на протяжении всех лет Независимости в Казахстане действовала система, когда стипендия перечислялась вузам, а последние, учитывая успеваемость обучающихся, сами начисляли стипендии студентам.



«Мы видим здесь очень много рисков…. (Поэтому – AR) теперь все стипендии студентов, магистрантов, докторантов будут поступать напрямую на карточные счета получателей», – отметил Асхат Аймагамбетов.



В настоящее время по новой системе в пилотном режиме работают три высших учебных заведения, еще 21 вуз заключил необходимые для этого договоры. По словам министра, реализация пилотного проекта планируется завершить в июне и уже с июля этого года масштабировать его на всю страну.