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Стипендии студентам будут выплачивать по-новому в Казахстане

Просмотров:621 Опубликовано: Вчера, 18:01
Стипендии студентам будут выплачивать по-новому в Казахстане
Иллюстративное фото
Министерство образования и науки РК изменит подход к выплате стипендий для студентов высших учебных заведений страны.

На аппаратном совещании ведомства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов напомнил о том, на протяжении всех лет Независимости в Казахстане действовала система, когда стипендия перечислялась вузам, а последние, учитывая успеваемость обучающихся, сами начисляли стипендии студентам.

«Мы видим здесь очень много рисков…. (Поэтому – AR) теперь все стипендии студентов, магистрантов, докторантов будут поступать напрямую на карточные счета получателей», – отметил Асхат Аймагамбетов.

В настоящее время по новой системе в пилотном режиме работают три высших учебных заведения, еще 21 вуз заключил необходимые для этого договоры. По словам министра, реализация пилотного проекта планируется завершить в июне и уже с июля этого года масштабировать его на всю страну.


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
 Ну Ну (Посетители) Вчера, 19:15
Цены на все и вся растет, а повышение стипендии намечается?
 
 

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