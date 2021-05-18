"Девочку замуровало в бетон". Оптическая иллюзия удивила пользователей Сети

Оптические иллюзии могут легко ввести вас в заблуждение, ведь не всегда с первого взгляда можно понять, что на самом деле изображено на фотографии. TengriMIX поделится снимком, который заставил пользователей Сети напрячь зрение и мозг.Пользователь Reddit под ником MK24ever поделилась фотографией своей дочери, которая якобы застряла в бетоне. Фотография поразила пользователей портала изображенной на ней оптической иллюзией.Девочка, одетая в розовое, играет на свежем воздухе на улице, но на фото отсутствует половина ее туловища. Мать девочки опубликовала фото с подписью: "Моя дочь, но где остальная ее часть? Я вижу, а вы?".Оптическая иллюзия ввела более тысячи людей в замешательство."Классная оптическая иллюзия! Признаюсь, мне пришлось заглянуть в комментарии, чтобы понять, и даже так это было слегка сложно"."Я разглядываю фото уже несколько минут и уверен, что половина ее тела находится в земле"."Мне потребовалось несколько минут, чтобы рассмотреть фото"."Боже. Моя голова чуть не взорвалась, пока я пытался разобраться в этом. Я действительно запутался!"Мама девочки объяснила, что на переднем плане после травяного покрытия находится бетонный бордюр, на который девочка опирается рукой. Он сливается с тротуаром, из-за чего кажется, что половина туловища девочки находится под землей. Девочка также приподняла локоть руки, что создало иллюзию ее погружения в землю. Фото оптической иллюзии набрало более 63 тысяч лайков на форуме Reddit и стало вирусным в социальных сетях.