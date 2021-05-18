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Политика забанили в Twitter за фразу "Мужчина не может забеременеть"

Просмотров:310 Опубликовано: Вчера, 18:37
Политика забанили в Twitter за фразу "Мужчина не может забеременеть"
Франсиско Хосе Контрерас. Фото:facebook.com/franciscojose.contreras.1
оциальная сеть Twitter заблокировал аккаунт испанского политика за утверждение, что "мужчина не может забеременеть", передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Whistler.

Депутат партии Vox в Испании Франсиско Хосе Контрерас прокомментировал статью о мужчине-трансгендере, который заявил, что стал отцом после рождения девочки.

"Мужчина не может забеременеть. У мужчины нет матки или яичников", - написал он.

За такое выказывание аккаунт Контрераса заблокировали на 12 часов. Испанский политик сообщил на своей странице Facebook, что он получил сообщение от представителей соцсети, в котором его предупредили, что он нарушил их политику из-за своих замечаний. Администрация Twitter в посте политика увидела враждебные речи.

По правилам соцсети, в твитах не должны содержатся угрозы, преследования или поощрения насилия в отношении других людей по признаку их расы, этнического происхождения, национальности, сексуальной ориентации, пола, гендерной идентичности, религии, возраста, инвалидности или болезни. Одну из этих групп, по мнению модераторов, и мог оскорбить пост испанца.

В ответ на решение Twitter сторонники Контрераса запустили тег #AManCannotBePregnant (мужчина не может забеременеть - прим. автора). Сам политик заявил, что не уступит администрации Twitter, навязывающей искаженное и антропологически ошибочное мировоззрение.


Источник: tengrinews.kz
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