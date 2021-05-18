Политика забанили в Twitter за фразу "Мужчина не может забеременеть"

оциальная сеть Twitter заблокировал аккаунт испанского политика за утверждение, что "мужчина не может забеременеть", передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Whistler.



Депутат партии Vox в Испании Франсиско Хосе Контрерас прокомментировал статью о мужчине-трансгендере, который заявил, что стал отцом после рождения девочки.



"Мужчина не может забеременеть. У мужчины нет матки или яичников", - написал он.



За такое выказывание аккаунт Контрераса заблокировали на 12 часов. Испанский политик сообщил на своей странице Facebook, что он получил сообщение от представителей соцсети, в котором его предупредили, что он нарушил их политику из-за своих замечаний. Администрация Twitter в посте политика увидела враждебные речи.



По правилам соцсети, в твитах не должны содержатся угрозы, преследования или поощрения насилия в отношении других людей по признаку их расы, этнического происхождения, национальности, сексуальной ориентации, пола, гендерной идентичности, религии, возраста, инвалидности или болезни. Одну из этих групп, по мнению модераторов, и мог оскорбить пост испанца.



В ответ на решение Twitter сторонники Контрераса запустили тег #AManCannotBePregnant (мужчина не может забеременеть - прим. автора). Сам политик заявил, что не уступит администрации Twitter, навязывающей искаженное и антропологически ошибочное мировоззрение.