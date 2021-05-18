«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 19 Мая
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.05 KZT
  • €1 = 520.46 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Житель Индии просидел 11 дней на дереве, чтобы не заразить семью

Просмотров:440 Опубликовано: Вчера, 19:01
Житель Индии просидел 11 дней на дереве, чтобы не заразить семью
twitter.com/editorneindia
18-летний житель Индии заболел коронавирусом и 11 дней провел на дереве в самоизоляции, чтобы не заразить своих родных, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Print.

Студент по имени Рамават Шива Найк из индийского штата Телангана заболел коронавирусом, однако из-за большого наплыва зараженных места в больнице ему не нашлось. Его семья живет в маленьком однокомнатном домике, и дерево было единственным безопасным местом, где парень мог самоизолироваться.

Он решил смастерить себе из бамбука маленькую платформу на дереве и постелил на ней одеяло. Родители передавали сыну еду и воду с помощью ведра на веревке. В туалет ходил ночью в поле. На дереве Шива большую часть времени провел с телефоном.

Когда эта история получила огласку в СМИ, для парня организовали изоляционное учреждение в хостеле неподалеку от его деревни, и несколько дней своего карантина он проведет в более комфортных условиях.

Сообщается, что Шива не единственный в селе, кому пришлось искать выход из затруднительного положения. По словам местных жителей, другие люди, которым необходимо было самоизолироваться, делали это в ванных комнатах или оставались в поле и строили временный приют.

Напомним, в Индии в последние недели ежедневно выявляют сотни тысяч зараженных коронавирусом. Страна стала чуть ли не главным очагом распространения инфекции. Несмотря на международную помощь, в больницах не хватает коек и кислорода, а трупы умерших сжигают на улицах и сбрасывают в реки.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика