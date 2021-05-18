Житель Индии просидел 11 дней на дереве, чтобы не заразить семью

18-летний житель Индии заболел коронавирусом и 11 дней провел на дереве в самоизоляции, чтобы не заразить своих родных, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Print.



Студент по имени Рамават Шива Найк из индийского штата Телангана заболел коронавирусом, однако из-за большого наплыва зараженных места в больнице ему не нашлось. Его семья живет в маленьком однокомнатном домике, и дерево было единственным безопасным местом, где парень мог самоизолироваться.



Он решил смастерить себе из бамбука маленькую платформу на дереве и постелил на ней одеяло. Родители передавали сыну еду и воду с помощью ведра на веревке. В туалет ходил ночью в поле. На дереве Шива большую часть времени провел с телефоном.



Когда эта история получила огласку в СМИ, для парня организовали изоляционное учреждение в хостеле неподалеку от его деревни, и несколько дней своего карантина он проведет в более комфортных условиях.



Сообщается, что Шива не единственный в селе, кому пришлось искать выход из затруднительного положения. По словам местных жителей, другие люди, которым необходимо было самоизолироваться, делали это в ванных комнатах или оставались в поле и строили временный приют.



Напомним, в Индии в последние недели ежедневно выявляют сотни тысяч зараженных коронавирусом. Страна стала чуть ли не главным очагом распространения инфекции. Несмотря на международную помощь, в больницах не хватает коек и кислорода, а трупы умерших сжигают на улицах и сбрасывают в реки.